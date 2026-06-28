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Beypazarı'nda Otomobil Takla Attı: 1 Ölü

Beypazarı'nda Otomobil Takla Attı: 1 Ölü
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada ağır yaralanan Hilmi Yılmaz hastanede hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Hilmi Yılmaz (41), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Hilmi Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği 06 DVE 559 plakalı otomobil, refüje çarpıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yılmaz, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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