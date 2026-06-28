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Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu

Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu
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FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu üçüncü ve son hafta maçında Portekiz ile Kolombiya golsüz berabere kaldı. Kolombiya'da Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in 90+1'deki golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 7 puanla gruptan lider çıkan Kolombiya'nın son 32 turundaki rakibi Gana olurken, grubu ikinci sırada noktalayan Cristiano Ronaldolu Portekiz'in rakibi ise Hırvatistan olacak. Liderliği kaçıran Portekiz'in çeyrek finalde Arjantin ile eşleşme şansı kalmadı.

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu üçüncü ve son hafta maçında Portekiz ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele başladığı gibi bitti.

DAVINSON SANCHEZ'İN GOLÜ İPTAL

Mücadelenin başından sonuna kadar tempo epey yüksek olurken, Kolombiya Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in 90+1. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PORTEKİZ LİDERLİĞİ KAÇIRDI, ARJANTİN MAÇI İPTAL

Bu sonuçla birlikte Kolombiya, 7 puana yükselerek gruptan lider çıktı. Güney Amerika ekibi, son 32 turunda Gana ile eşleşti. Portekiz ise 5 puanla ikinci oldu ve Hırvatistan'ın rakibi oldu. Portekiz'in liderliği kaçırmasıyla birlikte çeyrek finaldeki olası Arjantin-Portekiz eşleşmesi rafa kalktı. 

DAVINSON 90 DAKİKA SAHADA

Davinson Sanchez, Kolombiya'nın 3 maçında da ilk 11'de başladı. Tecrübeli stoper, bu maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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