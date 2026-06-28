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Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar

Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
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Fenerbahçe, Benfica'nın gündemine gelen Milan Skriniar'ı kesinlikle satmak istemiyor. Aziz Yıldırım'ın Slovak oyuncunun satışına izin vermeyeceği, Skriniar'ın sarı-lacivertlilerde "Dokunulmaz" olarak görüldüğü belirtildi.

Portekiz’in köklü ekiplerinden Benfica, Nicolas Otamendi’nin yerine düşündüğü savunma adayları arasına Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar’ı ekledi. Ancak sarı-lacivertli kulüpten Portekiz temsilcisine kötü haber geldi.

SKRINIAR'IN AYRILIĞINA İZİN YOK

Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetinin 31 yaşındaki Slovak savunmacıyı takımın en kilit parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi. Transfer tekliflerine kapıyı tamamen kapatan sarı-lacivertlilerin Skriniar'ı kadroda "dokunulmaz" statüsüne aldığı aktarıldı. 

OYUNCU DA AYRILIĞA KARŞI

İstanbul'da yaşamaktan ve takımın bir parçası olmaktan son derece memnun olan deneyimli futbolcunun da ayrılmayı kesinlikle düşünmediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Milan Skriniar, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla tam 40 resmi maçta görev yaptı. İstikrarlı performansının yanı sıra hücuma da katkı sağlayan Slovak stoper, sezonu 2 gol ve 1 asistle tamamladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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