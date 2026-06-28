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Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı

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Edirne'de kayıp olarak aranan motosiklet sürücüsü Öner Tütüniçmez'in cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Cenaze başında eşi ile annesi arasında çıkan arbede jandarma ve itfaiye ekiplerince güçlükle ayrıldı.

Edirne'de sulama kanalında cansız bedeni bulunan motosiklet sürücüsünün cenazesi başında, eşi ile annesi arasında çıkan arbede jandarma ve itfaiye ekiplerince güçlükle ayrıldı.

Edirne merkezden Elçili köyüne gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan ve dün akşamdan beri kayıp olarak aranan Öner Tütüniçmez'in (31) cansız bedeni, sabah saatlerinde Üyüklütatar köyü yakınlarındaki bir sulama kanalında bulundu.

Arbede yaşandı

Acı haberi alarak olay yerine gelen iki çocuk babası Tütüniçmez'in eşi ile annesi arasında, cenazenin başında kazadan ötürü birbirlerini suçladıkları bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek fiziki arbedeye dönüşen gelin-kayınvalide kavgasını, olay yerindeki jandarma ve itfaiye ekipleri araya girerek güçlükle yatıştırdı.

Sinir krizi geçiren aile üyeleri alandan uzaklaştırılırken, Tütüniçmez'in cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde incelemeler sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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