Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı
Londra'da verdiği konserde sahne şovu esnasında talihsiz bir an yaşayan şarkıcı Harry Styles, ağzından püskürttüğü suyun boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak sahnede yere yığıldı. Kısa süreli paniğe neden olan ünlü şarkıcı, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ayağa kalkarak konserine devam etti.
Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles, Londra'da verdiği konser sırasında hayranlarına korku dolu anlar yaşattı. Konserlerinin simgesi haline gelen sahne şovunu gerçekleştirdiği sırada yaşanan talihsiz olay, stadyumdaki binlerce kişiyi endişelendirdi.
SU BOĞAZINA KAÇINCA YERE YIĞILDI
Harry Styles, ağzındaki suyu havaya püskürttüğü performansı sırasında suyun boğazına kaçması nedeniyle nefes almakta zorlandı. Bir anda dengesini kaybeden ünlü sanatçı, sahne zeminine yığıldı.
KISA SÜRELİ PANİĞİN ARDINDAN KONSERİNE DEVAM ETTİ
Sahnede yaşanan olayın ardından sağlık ekipleri hızla müdahalede bulundu. Birkaç dakikalık aranın ardından ayağa kalkan Harry Styles, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarını rahatlattı. Alkışlar eşliğinde yeniden sahneye dönen ünlü şarkıcı, konserini kaldığı yerden sürdürerek performansını tamamladı.