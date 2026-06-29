Denizli'de restorana silahlı saldırı: 5 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda restoranın önüne plakası belirlenemeyen motosikletle gelen 2 kişi, pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sırasında restoran önünde beklerken saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan 2 saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan 2 saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı