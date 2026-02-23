Haberler

Ünlü şarkıcı Seren Serengil İstanbul'u terk ediyor

Ünlü şarkıcı Seren Serengil İstanbul'u terk ediyor
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'u terk edeceğini duyurdu. Şehrin kaosundan sıkılan ve ormana yerleşme kararı aldığını duyuran Serengil bu kararın sadece bir yer değişikliği değil, gerçek hayatına bir dönüş olduğunu belirtti. Yerleşeceği yerin neresi olduğunu söylemeyen ünlü isim bu yeni yaşam alanında, kurtardığı hayvanlarıyla huzurlu bir hayat süreceğini ifade etti.

  • Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil İstanbul'u tamamen terk ediyor.
  • Seren Serengil ormana yerleşeceğini açıkladı.
  • Seren Serengil yeni yaşam alanının tasarımını mimar Eren Yorulmazer'in üstlendiğini belirtti.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla radikal bir karara imza attığını duyurdu. Uzun süredir İstanbul'un kaosu yerine daha sakin bir yaşamın hayalini kuran Serengil, şehri tamamen terk ederek ormana yerleşeceğini açıkladı.

"KALBİMİN ATTIĞI YER"

Serengil, kurtardığı hayvanlarıyla birlikte huzur dolu bir yaşam süreceği yeni projesi kapsamında taşınacağı yeri "kalbimin attığı yer" sözleriyle tanımladı.

"İnsanlardan uzağa, ormana yerleşiyorum" diyen ünlü isim, bu kararın kendisi için sadece bir yer değişikliği değil, "gerçek hayatına" bir dönüş olduğunu vurguladı.

Yeni yaşam alanının tasarımını üstlenen dostu mimar Eren Yorulmazer'e övgüler yağdıran Serengil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bazen hayalimi çizdi, bazen hayalimi dikti... Şimdi hayvanlarımla yaşayacağım yeri tasarlıyor. Başarı büyük olabilir ama asıl büyüklük, o başarının içinde mütevazı kalabilmek."

Elif Yeşil
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısafak simsek:

verecek kimse kalmadi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

