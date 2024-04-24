Kulisleri hareketlendiren iddia: İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Yanıkömeroğlu CHP'ye katılıyor

İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılacağı öğrenildi. Yanıkömeroğlu'nun rozeti, bugün saat 12:45'teki CHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılacak. Ayrıca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi nedeniyle, CHP'den ayrılıp Saadet Partisi'ne katılan Ali Fazıl Kasap'ın da partisine geri döneceği iddialar arasında. Yanıkömeroğlu ve Kasap'ın CHP'ye geçmesi halinde, CHP'nin sandalye sayısı 127'ye çıkacak.

ARALIK AYINDA PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Ankara'da siyasetin nabzı hızlı şekilde atmaya devam ediyor. 6 Aralık 2023'te İYİ Parti'den, ""Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim" ifadesini kullanarak istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun, bugün gerçekleşecek CHP Grup Toplantısı'nda partiye katılacağı kulislerde dolaşmaya başladı

SAADET GRUBUNA KATILAN CHP'Lİ KASAP'IN, PARTİSİNE DÖNECEĞİ KONUŞULUYOR

SAADET Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı üzerine SAADET Meclis grubunun düşmemesi için CHP'den istifa eden Ali Fazıl Kasap'ın da CHP'ye yeniden döneceği konuşuluyor. Milletvekili Kasap'ın geri dönmesi halinde ise Saadet, Gelecek Partisine muhalefet partilerinden 1 milletvekilinin katılması bekleniyor.

CHP'NİN MECLİSTEKİ SANDALYE SAYISI ARTACAK

Bu durumda CHP'de belediye başkanı seçilen milletvekillerinin gidişiyle 125'e düşen CHP'nin sandalye sayısı 127'ye çıkacak.