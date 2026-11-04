Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Gülen Gözler filminde kıvırcık saçları ve sevimli tavırlarıyla hafızalara kazınan Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz'ın yıllar sonraki hali yeniden merak konusu oldu. Çocuk yaşta şöhreti yakalayan ancak daha sonra oyunculuğu bırakan Ilgaz'ın değişimi, aradan geçen 49 yılı bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Lale Ilgaz, Ertem Eğilmez'in yönettiği 1977 yapımı Gülen Gözler filminde Yaşar Usta ile Nezaket Hanım'ın en küçük kızı Hasret'i canlandırdı.
  • Ilgaz, Gülen Gözler'in ardından aynı yıl Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde kısa bir rol aldı ancak oyunculuk kariyerini sürdürmedi.
  • Gülen Gözler'in vizyona girmesinden 49 yıl sonra Lale Ilgaz'ın yetişkinlik dönemine ait fotoğrafları yeniden paylaşıldı.

Yeşilçam'ın efsane yapımları arasında yer alan ve her tekrarında izleyicileri ekran başına toplayan Gülen Gözler filmi, unutulmaz karakterleriyle hafızalardaki yerini koruyor. Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı filmde, ailenin en küçük kızı Hasret'i canlandıran Lale Ilgaz'ın yıllar sonraki görüntüleri yeniden ilgi çekti.

KIVIRCIK SAÇLARIYLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği 1977 yapımı Gülen Gözler filminde Lale Ilgaz, Münir Özkul'un hayat verdiği Yaşar Usta ile Adile Naşit'in canlandırdığı Nezaket Hanım'ın en küçük kızı Hasret rolünde izleyici karşısına çıktı.

Kıvırcık saçları, hazırcevap tavırları ve sevimliliğiyle filmin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ilgaz, henüz çocuk yaşta geniş kitleler tarafından tanındı.

ŞÖHRETİ YAKALADI AMA OYUNCULUĞU BIRAKTI

Oyunculuk serüvenine bir reklam filmiyle başlayan Lale Ilgaz, Gülen Gözler'deki performansının ardından aynı yıl Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde de kısa bir rol üstlendi.

Ancak çocuk yaşta elde ettiği tanınırlığa rağmen oyunculuk kariyerini sürdürmedi. Sinema dünyasından uzaklaşan Ilgaz, sonraki yıllarda kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

49 YIL SONRAKİ HALİ ŞAŞIRTTI

Gülen Gözler'in vizyona girmesinin üzerinden tam 49 yıl geçerken, Lale Ilgaz'ın yetişkinlik dönemine ait fotoğrafları yeniden paylaşıldı. İzleyicilerin hafızasında küçük Hasret olarak yer eden eski oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızlarından biri olan Ilgaz'ın fotoğrafları daha önce de basına yansımıştı. Yeniden ilgi gören görüntüler, Gülen Gözler'in hafızalara kazınan sahnelerini bir kez daha hatırlattı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Türkiye karşıtı Chris Pappas ABD'de Senatoya seçildi

Türkiye karşıtı siyasetçi ABD'de seçimi kazandı
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör 23 kilo verdi! Son hali şaşırttı

Ünlü oyuncu kendini baştan yarattı! Tam 23 kilo verdi
ABD'den Venezuela'da yeni hamle! Kalıcı askeri varlık masada

ABD'den Venezuela'da yeni hamle! Kalıcı askeri varlık masada
Manisa’da hafif ticari araç iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kan donduran kaza: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfarukgokce05:

bende çoktandır kendi kendime sorardım bu kadın nerede diye ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk RAMS Park'ta gerçekleştirildi

Bu fotoğraf tarihe geçti
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Sporting'e mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Kocaeli'de 112'ye kaza bildirimi gönderen lüks otomobil yandı! İçinde iş adamının cansız bedeni bulundu

Lüks araç 112'yi aradı! Ekipler gidince acı tabloyla karşılaştı
Fon soruşturmasında 700 milyon liralık iade! Ömer Ejder de parayı TMSF’ye yatırdı

Fon soruşturmasında 700 milyonluk iade! O isim de parayı yatırdı
Düzce’de epilepsi nöbeti geçiren sürücü kaza yaptı! İlk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Direksiyonda kriz geçirdi, imdadına yoldan geçen doktor yetişti

Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosu canlı yayında açıklanacak

Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosunu işte böyle açıklayacak

TFF'den Emre Belözoğlu'na kötü haber

TFF'den Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu'na şok