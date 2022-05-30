Cumhuriyet Halk Partisi Haberleri - Cumhuriyet Halk Partisi Haber - Haberler

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Cumhuriyet Halk Partisi Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi haber, Cumhuriyet Halk Partisi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Annelerinin tezgah açtığı pazarda nikah kıydırdılar

Annelerinin tezgah açtığı pazarda nikah kıydırdılar

Cumhuriyet Halk Partisi - 32 Dakika Önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi - 1 Saat Önce
Şehit İslam Sancak son yolculuğuna uğurlandı

Şehit İslam Sancak son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi - 1 Saat Önce
Dinin Siyasete Alet Edildiğini Söyleyen Yurttaş: 'Zekatını Ver de Neye Sahip Olduğunu Öğrenelim. Bunu da Kameraların Karşısında Yap'

Dinin Siyasete Alet Edildiğini Söyleyen Yurttaş: "Zekatını Ver de Neye Sahip Olduğunu Öğrenelim. Bunu da Kameraların Karşısında Yap"

Cumhuriyet Halk Partisi - 1 Saat Önce
Şehit İslam Sancak Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit İslam Sancak Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi - 1 Saat Önce
CHP'li Salıcı: Genel başkanımız iddiasının arkasında

CHP'li Salıcı: Genel başkanımız iddiasının arkasında

Cumhuriyet Halk Partisi - 1 Saat Önce
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Bartın'da konuştu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Bartın'da konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi - 1 Saat Önce
The Conforium Hotel Van CHP'li belediye başkanlarını ağırladı

The Conforium Hotel Van CHP'li belediye başkanlarını ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi - 1 Saat Önce
Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu: Senin meselen beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır

Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu: Senin meselen beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır

Cumhuriyet Halk Partisi - 2 Saat Önce
Kılıçdaroğlu: Rtük, Bu Devrin Ekonomik Terör Aparatlarından Biridir

Kılıçdaroğlu: Rtük, Bu Devrin Ekonomik Terör Aparatlarından Biridir

Cumhuriyet Halk Partisi - 2 Saat Önce
Aksaraylı Çiftçi: 'Oğlum Mühendislik Okuyordu Bıraktı'

Aksaraylı Çiftçi: "Oğlum Mühendislik Okuyordu Bıraktı"

Cumhuriyet Halk Partisi - 2 Saat Önce
Nazmi Bilgin'den RTÜK'e Tepki: 'Siyasi Nedenlerle Hedeflediğiniz Kurumları Cezalandırmak Yasal Mevzuatı Çıkarlarınıza Uydurmanız Demektir, Suçtur'

Nazmi Bilgin'den RTÜK'e Tepki: "Siyasi Nedenlerle Hedeflediğiniz Kurumları Cezalandırmak Yasal Mevzuatı Çıkarlarınıza Uydurmanız Demektir, Suçtur"

Cumhuriyet Halk Partisi - 2 Saat Önce
Yurtseven ve Soyuçok ailelerinin mutlu günü

Yurtseven ve Soyuçok ailelerinin mutlu günü

Cumhuriyet Halk Partisi - 2 Saat Önce
Türkiye'de 2023'ten önceki tek seçim! Yeniden belde olan Dodurga'da sandık yarışı hızlandı

Türkiye'de 2023'ten önceki tek seçim! Yeniden belde olan Dodurga'da sandık yarışı hızlandı

Cumhuriyet Halk Partisi - 2 Saat Önce

İngiliz basını İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa siyasetten men mi edilecek?
Yıldırım Kaya'dan Bakan Özer'e: 'Sahte Diplomalarla Cirit Atan Öğretmenlerin Olduğu İddiaları Var'

Yıldırım Kaya'dan Bakan Özer'e: "Sahte Diplomalarla Cirit Atan Öğretmenlerin Olduğu İddiaları Var"

Cumhuriyet Halk Partisi - 3 Saat Önce
Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a 'Vanlı Depremzedelerin Konutları Ne Zaman Teslim Edilecek?'

Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a "Vanlı Depremzedelerin Konutları Ne Zaman Teslim Edilecek?"

Cumhuriyet Halk Partisi - 3 Saat Önce
Mezitli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri Piknikte Buluştu

Mezitli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri Piknikte Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi - 3 Saat Önce
Fındıklı'da Vatandaşlar, Dereyi Kirleten Mandıraya Tepki Gösterdi: 'Balıklar Öldü, Kurbağalar Bile Ötmüyor'

Fındıklı'da Vatandaşlar, Dereyi Kirleten Mandıraya Tepki Gösterdi: "Balıklar Öldü, Kurbağalar Bile Ötmüyor"

Cumhuriyet Halk Partisi - 3 Saat Önce
'Orhangazi Belediyesi'nden kimsenin beklentisi kalmadı

'Orhangazi Belediyesi'nden kimsenin beklentisi kalmadı

Cumhuriyet Halk Partisi - 3 Saat Önce
Bakan Varank Pensilvanya'nın gündemini rehber edinen ana muhalefetin başkanı

Bakan Varank Pensilvanya'nın gündemini rehber edinen ana muhalefetin başkanı

Cumhuriyet Halk Partisi - 3 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir

Cumhuriyet Halk Partisi - 3 Saat Önce
RTÜK Üyeleri Taşcı ve Konuralp'den, Dört Tv Kanalına Verilen 'Kılıçdaroğlu' Cezasına Sert Tepki: Suçu Açığa Çıkarmanın Suç Olduğu Bir Tablo...

RTÜK Üyeleri Taşcı ve Konuralp'den, Dört Tv Kanalına Verilen "Kılıçdaroğlu" Cezasına Sert Tepki: Suçu Açığa Çıkarmanın Suç Olduğu Bir Tablo...

Cumhuriyet Halk Partisi - 3 Saat Önce
Faik Öztrak: Bu Karar, Yaptıklarından Değil, Yaptıklarının Ortaya Çıkmasından Rahatsız Olduklarını Gösterir

Faik Öztrak: Bu Karar, Yaptıklarından Değil, Yaptıklarının Ortaya Çıkmasından Rahatsız Olduklarını Gösterir

Cumhuriyet Halk Partisi - 3 Saat Önce
MHP'li Bulut'tan 6'lı masa tepkisi

MHP'li Bulut'tan 6'lı masa tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi - 3 Saat Önce
CHP'li Gökçel'den Bakan Kurum'a Tepki: 'Hazine Arazilerini Birilerine Peşkeş Çekecekler'

CHP'li Gökçel'den Bakan Kurum'a Tepki: "Hazine Arazilerini Birilerine Peşkeş Çekecekler"

Cumhuriyet Halk Partisi - 4 Saat Önce
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda

Cumhuriyet Halk Partisi - 4 Saat Önce
CHP'den 'kira artışları' için araştırma önergesi

CHP'den 'kira artışları' için araştırma önergesi

Cumhuriyet Halk Partisi - 4 Saat Önce
Okan Konuralp kimdir? Okan Konuralp kaç yaşında, nereli? Okan Konuralp hayatı ve biyografisi!

Okan Konuralp kimdir? Okan Konuralp kaç yaşında, nereli? Okan Konuralp hayatı ve biyografisi!

Cumhuriyet Halk Partisi - 4 Saat Önce
İngiliz basını İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa siyasetten men mi edilecek?

İngiliz basını İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa siyasetten men mi edilecek?

Cumhuriyet Halk Partisi - 4 Saat Önce
Mersinli çift, ailelerinin tezgah açtığı üretici pazarında dünya evine girdi

Mersinli çift, ailelerinin tezgah açtığı üretici pazarında dünya evine girdi

Cumhuriyet Halk Partisi - 4 Saat Önce
TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi - 4 Saat Önce
Ayvalık'ta yakılan Kuva-yı Milliye ateşinin 103. yıl dönümü

Ayvalık'ta yakılan Kuva-yı Milliye ateşinin 103. yıl dönümü

Cumhuriyet Halk Partisi - 4 Saat Önce
RTÜK 4 televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası verdi

RTÜK 4 televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası verdi

Cumhuriyet Halk Partisi - 4 Saat Önce
Seyit Torun: 'Siz Doğa Katilisiniz. İktidara Geldiğimizde İhaleleri İptal Edeceğiz'

Seyit Torun: "Siz Doğa Katilisiniz. İktidara Geldiğimizde İhaleleri İptal Edeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi - 4 Saat Önce
İlhan Taşçı kimdir? RTÜK üyesi İlhan Taşçı kim, nereli, kaç yaşında? İlhan Taşçı hayatı ve biyografisi!

İlhan Taşçı kimdir? RTÜK üyesi İlhan Taşçı kim, nereli, kaç yaşında? İlhan Taşçı hayatı ve biyografisi!

Cumhuriyet Halk Partisi - 4 Saat Önce
MHP İl Başkanı Şahin'den belediyeye 'kötü koku' tepkisi

MHP İl Başkanı Şahin'den belediyeye "kötü koku" tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi - 4 Saat Önce
RTÜK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yayınlayan 4 kanala para cezası kesti

RTÜK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yayınlayan 4 kanala para cezası kesti

Cumhuriyet Halk Partisi - 5 Saat Önce
RTÜK'ten Dört Kanala 'Kılıçdaroğlu' Cezası

RTÜK'ten Dört Kanala "Kılıçdaroğlu" Cezası

Cumhuriyet Halk Partisi - 5 Saat Önce
Başkan Ergün tazminat davası açacak

Başkan Ergün tazminat davası açacak

Cumhuriyet Halk Partisi - 5 Saat Önce
Bakan Varank: 'Pensilvanya'nın, Stockholm'ün gündemini rehberlik edinen ana muhalefetin başkanıdır'

Bakan Varank: "Pensilvanya'nın, Stockholm'ün gündemini rehberlik edinen ana muhalefetin başkanıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi - 5 Saat Önce
Varank: 'Amacımız, TSİ'yi uluslararası camiada daha fazla tercih edilen öncü kuruluşlardan bir tanesi haline getirmek'

Varank: "Amacımız, TSİ'yi uluslararası camiada daha fazla tercih edilen öncü kuruluşlardan bir tanesi haline getirmek"

Cumhuriyet Halk Partisi - 5 Saat Önce
CHP, kira artışlarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi

CHP, kira artışlarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi

Cumhuriyet Halk Partisi - 6 Saat Önce
Ayhan Barut: 'Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir'

Ayhan Barut: "Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir"

Cumhuriyet Halk Partisi - 6 Saat Önce
Enginarlı lezzetler şefleri karar vermekte zorladı

Enginarlı lezzetler şefleri karar vermekte zorladı

Cumhuriyet Halk Partisi - 6 Saat Önce
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Van'da 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Van'da 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi - 6 Saat Önce
Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Van'da Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Van'da Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi - 6 Saat Önce
RTÜK Toplanıyor… Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarını Yayınlayan Kanallara, RTÜK'ü Eleştiren Yayına ve Fox Haber'e Yaptırım Gündemde

RTÜK Toplanıyor… Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarını Yayınlayan Kanallara, RTÜK'ü Eleştiren Yayına ve Fox Haber'e Yaptırım Gündemde

Cumhuriyet Halk Partisi - 6 Saat Önce
İBB'DEN MALTEPE MİTİNG ALANINDA FETİH KUTLAMASI

İBB'DEN MALTEPE MİTİNG ALANINDA FETİH KUTLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi - 6 Saat Önce
Adanalı Çiftçiler: 'Bu Tarımsal Girdilerle Fahiş Zamlarla Seneye Hiçbir Çiftçi Ekemez'

Adanalı Çiftçiler: "Bu Tarımsal Girdilerle Fahiş Zamlarla Seneye Hiçbir Çiftçi Ekemez"

Cumhuriyet Halk Partisi - 6 Saat Önce
KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN REKTÖR YARDIMCISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN REKTÖR YARDIMCISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi - 7 Saat Önce
AK Parti'li Özşavlı: 'İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütüne desteği kabul edilemez'

AK Parti'li Özşavlı: "İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütüne desteği kabul edilemez"

Cumhuriyet Halk Partisi - 7 Saat Önce
6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ 4'ÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİ

6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ 4'ÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi - 7 Saat Önce
Annelerinin tezgah açtığı pazarda nikah kıydırdılar

Annelerinin tezgah açtığı pazarda nikah kıydırdılar

Cumhuriyet Halk Partisi - 8 Saat Önce
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Van'daki Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Van'daki Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi - 8 Saat Önce
6'lı masada kimler var? 6 masada hangi partiler var?

6'lı masada kimler var? 6 masada hangi partiler var?

Cumhuriyet Halk Partisi - 8 Saat Önce
Demirtaş yazdığı mektupla 6'lı masayı yerden yere vurdu: Siz hiç utanmıyor musunuz?

Demirtaş yazdığı mektupla 6'lı masayı yerden yere vurdu: Siz hiç utanmıyor musunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi - 8 Saat Önce
Adıyamanlı Çiftçi: 'İçme Suyu Koladan Pahalı Geliyor'

Adıyamanlı Çiftçi: "İçme Suyu Koladan Pahalı Geliyor"

Cumhuriyet Halk Partisi - 8 Saat Önce
Rektör yardımcısı kalbine yenildi

Rektör yardımcısı kalbine yenildi

Cumhuriyet Halk Partisi - 8 Saat Önce
Almanya'da yatırımları olan iş insanı, turizme ilk adımı Çeşme'de attı

Almanya'da yatırımları olan iş insanı, turizme ilk adımı Çeşme'de attı

Cumhuriyet Halk Partisi - 9 Saat Önce
Altı muhalefet partisinin Temel İlkeler ve Hedeflerine ilişkin açıklama

Altı muhalefet partisinin Temel İlkeler ve Hedeflerine ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi - 9 Saat Önce
Altı muhalefet partisi genel başkanından toplantısı sonrası ortak açıklama

Altı muhalefet partisi genel başkanından toplantısı sonrası ortak açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi - 10 Saat Önce
Kılıçdaroğlu: Başta Sayın Ahmet Davutoğlu Olmak Üzere Tüm Genel Başkanlara Teşekkür Ediyorum

Kılıçdaroğlu: Başta Sayın Ahmet Davutoğlu Olmak Üzere Tüm Genel Başkanlara Teşekkür Ediyorum

Cumhuriyet Halk Partisi - 10 Saat Önce
Muhalefet liderinin görüşmesi tam 7 saat sürdü! 6'lı masadan 10 maddelik 'ilkeler ve hedefler bildirgesi' çıktı

Muhalefet liderinin görüşmesi tam 7 saat sürdü! 6'lı masadan 10 maddelik "ilkeler ve hedefler bildirgesi" çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi - 15 Saat Önce
Altı muhalefet partisinin Temel İlkeler ve Hedeflerine ilişkin açıklama

Altı muhalefet partisinin Temel İlkeler ve Hedeflerine ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi - 15 Saat Önce
ANKARA-ALTI SİYASİ PARTİ LİDERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA SEÇİMLERİN ADİL VE ŞEFFAF GERÇEKLEŞMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ

ANKARA-ALTI SİYASİ PARTİ LİDERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA SEÇİMLERİN ADİL VE ŞEFFAF GERÇEKLEŞMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ

Cumhuriyet Halk Partisi - 16 Saat Önce
Kılıçdaroğlu'ndan 'Fetih' Mesajı: 'Bu Kadim Kenti Bizlere Miras Bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve İşgalden Kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü...

Kılıçdaroğlu'ndan 'Fetih' Mesajı: "Bu Kadim Kenti Bizlere Miras Bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve İşgalden Kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü...

Cumhuriyet Halk Partisi - 16 Saat Önce
Altı Liderin Dördüncü Buluşması Sona Erdi

Altı Liderin Dördüncü Buluşması Sona Erdi

Cumhuriyet Halk Partisi - 16 Saat Önce
29 Mayıs 2022 Haberleri

29 Mayıs 2022 Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi - 17 Saat Önce
Şenol Güneş'in Acı Günü

Şenol Güneş'in Acı Günü

Cumhuriyet Halk Partisi - 19 Saat Önce
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2022

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 23:58
Ekrem İmamoğlu: Korsan Bir Törenle Bu Aziz Şehrin Fetih Yıl Dönümünü Bile Bölmek İçin Çaba Sarf Ediyorlar

Ekrem İmamoğlu: Korsan Bir Törenle Bu Aziz Şehrin Fetih Yıl Dönümünü Bile Bölmek İçin Çaba Sarf Ediyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 23:50
İBB'DEN MALTEPE MİTİNG ALANINDA FETİH KUTLAMASI

İBB'DEN MALTEPE MİTİNG ALANINDA FETİH KUTLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 23:30
Son anketten dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 1'e kadar eridi

Son anketten dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 1'e kadar eridi

Cumhuriyet Halk Partisi - 11 Saat Önce
Selçuk Özdağ: Güçlü Bir Demokrasi ile Taçlandıracağımız Parlamenter Sistem Milletimize Hayırlı Olsun

Selçuk Özdağ: Güçlü Bir Demokrasi ile Taçlandıracağımız Parlamenter Sistem Milletimize Hayırlı Olsun

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 22:11
6'lı masa Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplandı! Gündemde 3 önemli konu var

6'lı masa Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplandı! Gündemde 3 önemli konu var

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 21:26
Mansur Yavaş'ın 'Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa verdiği yanıtla ilgili Ankara Belediyesi'nden açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Mansur Yavaş'ın "Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa verdiği yanıtla ilgili Ankara Belediyesi'nden açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Cumhuriyet Halk Partisi - 11 Saat Önce
Seyit Torun: CHP'li Belediyeler, Toplumun En Önemli Sorunlarını Çözmek İçin Çalışmaya Devam Edecek

Seyit Torun: CHP'li Belediyeler, Toplumun En Önemli Sorunlarını Çözmek İçin Çalışmaya Devam Edecek

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 21:05
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 20:58
Kılıçdaroğlu'ndan 'Fetih' Mesajı: 'Bu Kadim Kenti Bizlere Miras Bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve İşgalden Kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü...

Kılıçdaroğlu'ndan 'Fetih' Mesajı: "Bu Kadim Kenti Bizlere Miras Bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve İşgalden Kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü...

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 20:40
Erdoğan: Biz Gözümüzü Burada Açtık, İlk Havamızı Burada Soluduk, Allah'ın İzniyle Son Nefesimize Kadar da Buradayız

Erdoğan: Biz Gözümüzü Burada Açtık, İlk Havamızı Burada Soluduk, Allah'ın İzniyle Son Nefesimize Kadar da Buradayız

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 20:33
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)

Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 20:26
6 muhalefet lideri Gelecek Partisi ev sahipliğinde dördüncü kez buluştu

6 muhalefet lideri Gelecek Partisi ev sahipliğinde dördüncü kez buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 18:58
Tuncay Özkan: 'Ya İstifa Edin, Erken Seçim Yapın Sorunu Biz Çözelim ya da Ülkeyi Müsilajla Mücadele Etmek Zorunda Bırakmayın'

Tuncay Özkan: "Ya İstifa Edin, Erken Seçim Yapın Sorunu Biz Çözelim ya da Ülkeyi Müsilajla Mücadele Etmek Zorunda Bırakmayın"

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 18:51
Erdoğan: 'Fethin 600'üncü yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık'

Erdoğan: "Fethin 600'üncü yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık"

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 18:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: 'Kacaçaklar' diyenlerin hepsi kuyruklarını kıstırıp gitti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: 'Kacaçaklar' diyenlerin hepsi kuyruklarını kıstırıp gitti

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 18:45
Gürsel Tekin'den Bakan Kurum'a Yanıt: 'Bahsettiği Bölgelerde Şu An Satılabilir Bir Metrekare Hazine Arazisi Yok'

Gürsel Tekin'den Bakan Kurum'a Yanıt: "Bahsettiği Bölgelerde Şu An Satılabilir Bir Metrekare Hazine Arazisi Yok"

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 18:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 18:27
Şenol Güneş'in Acı Günü

Şenol Güneş'in Acı Günü

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 18:07
Şenol Güneş'in Acı Günü

Şenol Güneş'in Acı Günü

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 17:47
ZONGULDAK - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta konuştu

ZONGULDAK - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 17:14
Şenol Güneş'in Acı Günü

Şenol Güneş'in Acı Günü

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 17:09
ANKARA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN 'BEYAZ MİTİNG'

ANKARA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN 'BEYAZ MİTİNG'

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 15:30
Başkan Erol: 'Bu söylem açık itiraftır'

Başkan Erol: "Bu söylem açık itiraftır"

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 15:09
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: 'Kasabaları idare edemeyecek adamlar, Cumhurbaşkanı adayıyım diye tafra...

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Kasabaları idare edemeyecek adamlar, Cumhurbaşkanı adayıyım diye tafra...

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçış planı' videosu soruldu! Yanıtı Menderes üzerinden verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" videosu soruldu! Yanıtı Menderes üzerinden verdi

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 14:34
AK Parti İl Başkanı Mete, Muğla'ya yapılan yatırımları değerlendirdi

AK Parti İl Başkanı Mete, Muğla'ya yapılan yatırımları değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu: (2)

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu: (1)

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 14:01
Mahmut Tanal, Özel Tiyatro Sanatçılarının da Yeşil Pasaport Alması İçin Kanun Teklifi Verdi

Mahmut Tanal, Özel Tiyatro Sanatçılarının da Yeşil Pasaport Alması İçin Kanun Teklifi Verdi

Cumhuriyet Halk Partisi - Dün 13:54
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