Cumhuriyet Halk Partisi Haberleri - Cumhuriyet Halk Partisi Haber - Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi Haberleri
Cumhuriyet Halk Partisi haber, Cumhuriyet Halk Partisi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
Dinin Siyasete Alet Edildiğini Söyleyen Yurttaş: "Zekatını Ver de Neye Sahip Olduğunu Öğrenelim. Bunu da Kameraların Karşısında Yap"
Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu: Senin meselen beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır
Kılıçdaroğlu: Rtük, Bu Devrin Ekonomik Terör Aparatlarından Biridir
Nazmi Bilgin'den RTÜK'e Tepki: "Siyasi Nedenlerle Hedeflediğiniz Kurumları Cezalandırmak Yasal Mevzuatı Çıkarlarınıza Uydurmanız Demektir, Suçtur"
Türkiye'de 2023'ten önceki tek seçim! Yeniden belde olan Dodurga'da sandık yarışı hızlandı
Yıldırım Kaya'dan Bakan Özer'e: "Sahte Diplomalarla Cirit Atan Öğretmenlerin Olduğu İddiaları Var"
Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a "Vanlı Depremzedelerin Konutları Ne Zaman Teslim Edilecek?"
Fındıklı'da Vatandaşlar, Dereyi Kirleten Mandıraya Tepki Gösterdi: "Balıklar Öldü, Kurbağalar Bile Ötmüyor"
Bakan Varank Pensilvanya'nın gündemini rehber edinen ana muhalefetin başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir
RTÜK Üyeleri Taşcı ve Konuralp'den, Dört Tv Kanalına Verilen "Kılıçdaroğlu" Cezasına Sert Tepki: Suçu Açığa Çıkarmanın Suç Olduğu Bir Tablo...
Faik Öztrak: Bu Karar, Yaptıklarından Değil, Yaptıklarının Ortaya Çıkmasından Rahatsız Olduklarını Gösterir
CHP'li Gökçel'den Bakan Kurum'a Tepki: "Hazine Arazilerini Birilerine Peşkeş Çekecekler"
Okan Konuralp kimdir? Okan Konuralp kaç yaşında, nereli? Okan Konuralp hayatı ve biyografisi!
İngiliz basını İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa siyasetten men mi edilecek?
Mersinli çift, ailelerinin tezgah açtığı üretici pazarında dünya evine girdi
TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
RTÜK 4 televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası verdi
Seyit Torun: "Siz Doğa Katilisiniz. İktidara Geldiğimizde İhaleleri İptal Edeceğiz"
İlhan Taşçı kimdir? RTÜK üyesi İlhan Taşçı kim, nereli, kaç yaşında? İlhan Taşçı hayatı ve biyografisi!
RTÜK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yayınlayan 4 kanala para cezası kesti
Bakan Varank: "Pensilvanya'nın, Stockholm'ün gündemini rehberlik edinen ana muhalefetin başkanıdır"
Varank: "Amacımız, TSİ'yi uluslararası camiada daha fazla tercih edilen öncü kuruluşlardan bir tanesi haline getirmek"
CHP, kira artışlarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi
Ayhan Barut: "Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir"
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Van'da 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı
Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Van'da Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı
RTÜK Toplanıyor… Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarını Yayınlayan Kanallara, RTÜK'ü Eleştiren Yayına ve Fox Haber'e Yaptırım Gündemde
Adanalı Çiftçiler: "Bu Tarımsal Girdilerle Fahiş Zamlarla Seneye Hiçbir Çiftçi Ekemez"
KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN REKTÖR YARDIMCISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AK Parti'li Özşavlı: "İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütüne desteği kabul edilemez"
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Van'daki Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı
Demirtaş yazdığı mektupla 6'lı masayı yerden yere vurdu: Siz hiç utanmıyor musunuz?
Almanya'da yatırımları olan iş insanı, turizme ilk adımı Çeşme'de attı
Altı muhalefet partisinin Temel İlkeler ve Hedeflerine ilişkin açıklama
Altı muhalefet partisi genel başkanından toplantısı sonrası ortak açıklama
Kılıçdaroğlu: Başta Sayın Ahmet Davutoğlu Olmak Üzere Tüm Genel Başkanlara Teşekkür Ediyorum
Muhalefet liderinin görüşmesi tam 7 saat sürdü! 6'lı masadan 10 maddelik "ilkeler ve hedefler bildirgesi" çıktı
Altı muhalefet partisinin Temel İlkeler ve Hedeflerine ilişkin açıklama
ANKARA-ALTI SİYASİ PARTİ LİDERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA SEÇİMLERİN ADİL VE ŞEFFAF GERÇEKLEŞMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ
Kılıçdaroğlu'ndan 'Fetih' Mesajı: "Bu Kadim Kenti Bizlere Miras Bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve İşgalden Kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü...
Ekrem İmamoğlu: Korsan Bir Törenle Bu Aziz Şehrin Fetih Yıl Dönümünü Bile Bölmek İçin Çaba Sarf Ediyorlar
Son anketten dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 1'e kadar eridi
Selçuk Özdağ: Güçlü Bir Demokrasi ile Taçlandıracağımız Parlamenter Sistem Milletimize Hayırlı Olsun
6'lı masa Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplandı! Gündemde 3 önemli konu var
Mansur Yavaş'ın "Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa verdiği yanıtla ilgili Ankara Belediyesi'nden açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Seyit Torun: CHP'li Belediyeler, Toplumun En Önemli Sorunlarını Çözmek İçin Çalışmaya Devam Edecek
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan 'Fetih' Mesajı: "Bu Kadim Kenti Bizlere Miras Bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve İşgalden Kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü...
Erdoğan: Biz Gözümüzü Burada Açtık, İlk Havamızı Burada Soluduk, Allah'ın İzniyle Son Nefesimize Kadar da Buradayız
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
6 muhalefet lideri Gelecek Partisi ev sahipliğinde dördüncü kez buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (3)
Tuncay Özkan: "Ya İstifa Edin, Erken Seçim Yapın Sorunu Biz Çözelim ya da Ülkeyi Müsilajla Mücadele Etmek Zorunda Bırakmayın"
Erdoğan: "Fethin 600'üncü yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık"
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: 'Kacaçaklar' diyenlerin hepsi kuyruklarını kıstırıp gitti
Gürsel Tekin'den Bakan Kurum'a Yanıt: "Bahsettiği Bölgelerde Şu An Satılabilir Bir Metrekare Hazine Arazisi Yok"
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız
ZONGULDAK - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta konuştu
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Kasabaları idare edemeyecek adamlar, Cumhurbaşkanı adayıyım diye tafra...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" videosu soruldu! Yanıtı Menderes üzerinden verdi
AK Parti İl Başkanı Mete, Muğla'ya yapılan yatırımları değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu: (1)