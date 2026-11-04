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Yılmaz Erdoğan tepki çeken kam davulu sahnesi nedeniyle özür diledi

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Yılmaz Erdoğan tepki çeken kam davulu sahnesi nedeniyle özür diledi
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Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve rol aldığı "Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisinde kam davulunun kullanıldığı sahneler tepki çekti. Eleştirilerin ardından GÖK-DER yöneticileriyle bir araya gelen Erdoğan, yaşananların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirterek izleyicilerden özür diledi.

  • Yılmaz Erdoğan, "Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisinde kam davulunun yasaklı madde ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesine yönelik tepkiler üzerine GÖK-DER yöneticileriyle görüştü.
  • Erdoğan, kam davulunun manevi önemini bilmediklerini ve sahnelerde art niyet taşımadıklarını belirterek yaşananları bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik olarak değerlendirdi.
  • Erdoğan, istemeden de olsa duygularını incittikleri seyircilerden ekibi adına özür diledi.

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı ve oyuncu kadrosunda yer aldığı "Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisindeki bazı sahneler tartışmalara neden oldu. Kam davulunun yasaklı madde ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesine yönelik tepkilerin ardından Erdoğan, GÖK-DER yöneticileriyle bir araya geldi. Ünlü oyuncu, yaşananların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirterek izleyicilerden özür diledi.

KAM DAVULUNUN KULLANILDIĞI SAHNELER TEPKİ ÇEKTİ

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de rol aldığı "Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisi, bazı sahneleri nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Dizide Türk ve Orta Asya geleneklerinde önemli bir yere sahip olan kam davulunun yasaklı madde ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi, kültürel değerlerin temsil edilme biçimine yönelik tartışmaları beraberinde getirdi.

Şaman kültüründe manevi anlam taşıyan sembollerden biri olarak kabul edilen kam davulunun bu bağlamda kullanılması, bazı izleyicilerin tepkisine neden oldu.

YILMAZ ERDOĞAN GÖK-DER YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Tepkilerin ardından GÖK-DER yöneticileriyle bir araya gelen Yılmaz Erdoğan, görüşme sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, kam davulunun manevi önemini yeterince bilmediklerini ve sahnelerin hazırlanmasında herhangi bir art niyet taşımadıklarını ifade etti.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle çağrımıza karşılık verip, misafirimiz olan GÖK-DER yöneticilerine teşekkür ediyorum. Görüşmede kendilerine, kam davulu ile ilgili hassasiyetin, bir çalgı aleti olarak kullanılmasının kutsiyeti zedelediğini bilmediğimizi ve dolayısıyla kullanırken hiçbir art düşünce taşımadığımızı belirttim. Türk milletinin kadim kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine hiçbir istisna kabul etmeden tamamına her zaman saygı duyduğumu, bu yaklaşımımı yıllardır eserlerimde dile getirdiğimi, bizim açımızdan bunun aksinin düşünülemeyeceğini söyledim. Ancak sonuçta söz konusu durumun, bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik olduğunu kabul ederek, kendilerine üzüntümü, ekibim adına ve kendilerinin şahsında, istemeden de olsa duygularını incittiğimiz seyircilerimizden özür dileğimizi ilettim. Karşılıklı anlayışa dayalı görüşmeden dolayı çok memnunum. Kamuoyuna sevgiyle duyurulur."

"BİLGİ EKSİKLİĞİNE DAYALI BİR ÖZENSİZLİK"

Açıklamasında Türk milletinin kültürel ve manevi değerlerine her zaman saygı duyduğunu vurgulayan Erdoğan, yaşananları bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir özensizlik olarak değerlendirdi. Ünlü oyuncu, istemeden de olsa duygularını incittikleri seyircilerden ekibi adına özür dilediğini belirterek GÖK-DER yöneticileriyle gerçekleştirdikleri görüşmeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhakkikalayci34:

Bilinçli yapmıştır. özür sönük kaldı. Resmen aymazlık yapmış. Resmen salağa yatıyor. ceza verilmeli

Yorum Beğen6
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