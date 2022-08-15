Kocaeli Haber, Kocaeli Son Dakika Haberleri - Haberler

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Kocaeli Haberleri

Kocaeli haber, Kocaeli son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yürürken dengesini kaybetti, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı

Yürürken dengesini kaybetti, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı

Kocaeli - 59 Dakika Önce
Son dakika haber: Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika haber: Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kocaeli - 1 Saat Önce
Kocaeli haber... Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kocaeli haber... Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kocaeli - 1 Saat Önce
Son dakika haberi! D-100'de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı

Son dakika haberi! D-100'de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı

Kocaeli - 2 Saat Önce
Süper Enduro Yarışları nefes kesti

Süper Enduro Yarışları nefes kesti

Kocaeli - 2 Saat Önce
Sefo konserinde gençler birbirine girdi

Sefo konserinde gençler birbirine girdi

Kocaeli - 2 Saat Önce
Zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi yakalandı

Zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi yakalandı

Kocaeli - 3 Saat Önce
Son dakika haber | D-100'de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı

Son dakika haber | D-100'de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı

Kocaeli - 3 Saat Önce
Enkaz altında başlayan gönüllülük hikayesi

Enkaz altında başlayan gönüllülük hikayesi

Kocaeli - 3 Saat Önce

Kocaeli

Nüfus1.997.258 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2727°

Sağanak Yağmurlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
04:27 		Öğle
13:10 		İkindi
16:59 		Akşam
20:07 		Yatsı
21:37
ValiSeddar Yavuz
Bld. BaşkanıTahir Büyükakın - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.kocaeli.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.kocaeli.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiMarmara Bölgesi
İlçe Sayısı12
Yüzölçümü3.397 km2
Rakım3m
Posta Kodu41000
Alan Kodu262
Plaka Kodu41
Koordinatı41.05336, 30.85278
Kocaeli Seçim Sonuçları
Kocaeli Gündemindeki Kişiler
Kocaeli Haber Dağılımı
Son dakika haber! Yapılan zammı kabul etmedi, ev sahibinin çocuklarını pompalı tüfekle vurdu

Son dakika haber! Yapılan zammı kabul etmedi, ev sahibinin çocuklarını pompalı tüfekle vurdu

Kocaeli - 4 Saat Önce
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kocaeli - 6 Saat Önce
Tokat 3. sayfa haberi... AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga

Tokat 3. sayfa haberi... AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga

Kocaeli - 14 Saat Önce
Kocaeli haberi | Kocaeli'de orman yangını

Kocaeli haberi | Kocaeli'de orman yangını

Kocaeli - 14 Saat Önce
Kocaeli haberi: Kocaeli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kocaeli haberi: Kocaeli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kocaeli - 14 Saat Önce

Son dakika haber: Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli - 15 Saat Önce
Son Dakika | Yatalak karısının çığlıklarıyla cinayet ortaya çıktı

Son Dakika | Yatalak karısının çığlıklarıyla cinayet ortaya çıktı

Kocaeli - Dün 23:33
Son dakika haberi... Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada

Son dakika haberi... Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada

Kocaeli - Dün 22:14
EVİNDE BIÇAKLANDI, YARDIM İSTEMEK İÇİN ÇIKTIĞI KAPININ ÖNÜNE YIĞILDI; HASTANEDE ÖLDÜ

EVİNDE BIÇAKLANDI, YARDIM İSTEMEK İÇİN ÇIKTIĞI KAPININ ÖNÜNE YIĞILDI; HASTANEDE ÖLDÜ

Kocaeli - Dün 22:08
Yatalak kadının çığlıkları mahalleyi inletti! Komşular eve girince kocasını kanlar içinde buldu

Yatalak kadının çığlıkları mahalleyi inletti! Komşular eve girince kocasını kanlar içinde buldu

Kocaeli - Dün 22:04
Son dakika haberi: Bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli - Dün 21:50
Son dakika haberleri | Sahilde kavga çıktı, o anlar kamerada

Son dakika haberleri | Sahilde kavga çıktı, o anlar kamerada

Kocaeli - Dün 21:46
Kocaeli haber: Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

Kocaeli haber: Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

Kocaeli - Dün 19:06
Son dakika haberi: Cinayetle biten takı meselesinde taraflar yine kavga etti, sopaların konuştuğu o anlar kamerada

Son dakika haberi: Cinayetle biten takı meselesinde taraflar yine kavga etti, sopaların konuştuğu o anlar kamerada

Kocaeli - Dün 19:05
Denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti (2)

Denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti (2)

Kocaeli - Dün 18:46
Son dakika haberleri | Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli - Dün 17:23
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi

Kocaeli - Dün 17:15
Kocaeli'de yangın! SON DAKİKA! Kocaeli Karamürsel'de orman yangını son durum nedir?

Kocaeli'de yangın! SON DAKİKA! Kocaeli Karamürsel'de orman yangını son durum nedir?

Kocaeli - Dün 17:00
Kocaeli haberi: Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı: 1 gözaltı

Kocaeli haberi: Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı: 1 gözaltı

Kocaeli - Dün 16:44
Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli - Dün 16:31
KOSKEM ile 1446 kişi hayata tutundu

KOSKEM ile 1446 kişi hayata tutundu

Kocaeli - Dün 14:35
Türk Sağlık Sen: 'Ek Ödeme Yönetmeliği Çalışanların Yaklaşık Olarak Yüzde 90'ını Mutsuz Etmiştir'

Türk Sağlık Sen: "Ek Ödeme Yönetmeliği Çalışanların Yaklaşık Olarak Yüzde 90'ını Mutsuz Etmiştir"

Kocaeli - Dün 14:16
Kuru bamya gram altınla yarışıyor

Kuru bamya gram altınla yarışıyor

Kocaeli - Dün 13:48
Başkan Ellibeş: 'Milletimize hizmet yolculuğumuzda 21 yılı geride bıraktık'

Başkan Ellibeş: "Milletimize hizmet yolculuğumuzda 21 yılı geride bıraktık"

Kocaeli - Dün 13:21
Her derde deva kuru bamyanın kilosu gram altınla yarışıyor

Her derde deva kuru bamyanın kilosu gram altınla yarışıyor

Kocaeli - Dün 12:56
Denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti

Denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti

Kocaeli - Dün 11:21
Yaşlı kadın, ATV ile yokuş aşağı inerken takla attı

Yaşlı kadın, ATV ile yokuş aşağı inerken takla attı

Kocaeli - Dün 11:06
Bu kez insan değil geyik kurtardılar...Denizde mahsur kalan geyiğe kurtarma operasyonu

Bu kez insan değil geyik kurtardılar...Denizde mahsur kalan geyiğe kurtarma operasyonu

Kocaeli - Dün 11:02
Muş haberleri: Malazgirt Zaferi için bisikletle bin 650 kilometre yol gidecekler

Muş haberleri: Malazgirt Zaferi için bisikletle bin 650 kilometre yol gidecekler

Kocaeli - Dün 09:41
Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli - Dün 03:36
Tartıştıkları şahsı durakta pompalı tüfekle yaralayıp motosikletle kaçtılar

Tartıştıkları şahsı durakta pompalı tüfekle yaralayıp motosikletle kaçtılar

Kocaeli - Dün 03:28
Ünlü sanatçı Haluk Levent sahneden indi, sevenlerinin arasında şarkılarını söyledi

Ünlü sanatçı Haluk Levent sahneden indi, sevenlerinin arasında şarkılarını söyledi

Kocaeli - Dün 01:12
Gençler kozlarını ringde paylaştı

Gençler kozlarını ringde paylaştı

Kocaeli - Dün 00:58
Atıl durumda olan fabrika alev alev yandı

Atıl durumda olan fabrika alev alev yandı

Kocaeli - Dün 00:58
Kocaeli haberi | Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Kocaeli haberi | Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Kocaeli - 13.08.2022
Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kocaeli - 13.08.2022
Gençler kozlarını ringde paylaştı

Gençler kozlarını ringde paylaştı

Kocaeli - 13.08.2022
Atıl durumda olan fabrika alev alev yandı

Atıl durumda olan fabrika alev alev yandı

Kocaeli - 13.08.2022
Son dakika haber: Atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli - 13.08.2022
Yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı

Yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı

Kocaeli - 13.08.2022
Son dakika haber | D-100'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Son dakika haber | D-100'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Kocaeli - 13.08.2022
Denizde uzun süren kovalamacanın ardından midye avcıları böyle yakalandı

Denizde uzun süren kovalamacanın ardından midye avcıları böyle yakalandı

Kocaeli - 13.08.2022
Yasak alanda midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

Yasak alanda midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

Kocaeli - 13.08.2022
Kocaeli haberleri | Kocaeli'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli haberleri | Kocaeli'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli - 13.08.2022
6 dönümlük ağaçlık alan küle döndü

6 dönümlük ağaçlık alan küle döndü

Kocaeli - 13.08.2022
Son dakika haberleri! İzmitliler'in En Mutlu Gününü İzmit Belediyesi Ölümsüzleştirecek

Son dakika haberleri! İzmitliler'in En Mutlu Gününü İzmit Belediyesi Ölümsüzleştirecek

Kocaeli - 13.08.2022
Kocaeli haberleri... Karamürsel'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli haberleri... Karamürsel'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli - 13.08.2022
Son dakika haber... Kayınpederini öldüren, eşini ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Son dakika haber... Kayınpederini öldüren, eşini ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Kocaeli - 13.08.2022
Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli - 13.08.2022
Son dakika haber: Kocaeli'de kayınpederini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Kocaeli'de kayınpederini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Kocaeli - 13.08.2022
D-100'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

D-100'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli - 13.08.2022
Kocaeli spor haberi | 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan Kocaeli'ye altın madalya

Kocaeli spor haberi | 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan Kocaeli'ye altın madalya

Kocaeli - 13.08.2022
Bakan Soylu duyurdu: 107 kilolu uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

Bakan Soylu duyurdu: 107 kilolu uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

Kocaeli - 13.08.2022
Kocaeli haberi! Genel Sekreter Balamir Gündoğdu: 'Cumhuriyet Parkı'nın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir'

Kocaeli haberi! Genel Sekreter Balamir Gündoğdu: "Cumhuriyet Parkı'nın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir"

Kocaeli - 13.08.2022
Kocaeli haberi... Genel Sekreter Balamir Gündoğdu: 'Cumhuriyet Parkı'nın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir'

Kocaeli haberi... Genel Sekreter Balamir Gündoğdu: "Cumhuriyet Parkı'nın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir"

Kocaeli - 12.08.2022
Bingöl haberleri: 3 gündür kayıp olan genç kız bulundu

Bingöl haberleri: 3 gündür kayıp olan genç kız bulundu

Kocaeli - 12.08.2022
Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu

Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu

Kocaeli - 12.08.2022
15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası başladı

15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası başladı

Kocaeli - 12.08.2022
Muş haberi | Malazgirt Zaferi için 1600 kilometre pedal çevirecekler

Muş haberi | Malazgirt Zaferi için 1600 kilometre pedal çevirecekler

Kocaeli - 12.08.2022
İzmit Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kurslarında Yeni Dönem Başvuruları Başlıyor

İzmit Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kurslarında Yeni Dönem Başvuruları Başlıyor

Kocaeli - 12.08.2022
Aydın haber! Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (2)

Aydın haber! Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (2)

Kocaeli - 12.08.2022
İbb, İzmit Kadın Çalıştayı'nın Kitap Lansmanına Ev Sahipliği Yapacak

İbb, İzmit Kadın Çalıştayı'nın Kitap Lansmanına Ev Sahipliği Yapacak

Kocaeli - 12.08.2022
Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın taburcu edildi

Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın taburcu edildi

Kocaeli - 12.08.2022
Kocaeli gündem: Kocaeli'de 14 yaşındaki kayıp kız aranıyor

Kocaeli gündem: Kocaeli'de 14 yaşındaki kayıp kız aranıyor

Kocaeli - 12.08.2022
Son dakika haber | Kocaeli'de damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Son dakika haber | Kocaeli'de damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Kocaeli - 12.08.2022
Yürürken dehşeti yaşamıştı, hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği ortaya çıktı

Yürürken dehşeti yaşamıştı, hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği ortaya çıktı

Kocaeli - 12.08.2022
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten İzmitlilere Çağrı: 'Cumhuriyet Parkı'na Sahip Çıkalım'

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten İzmitlilere Çağrı: "Cumhuriyet Parkı'na Sahip Çıkalım"

Kocaeli - 12.08.2022
Muğla haberi! Başkan Hüriyet Fethiye Caddesi'ndeki Çalışmaları Takip Ediyor

Muğla haberi! Başkan Hüriyet Fethiye Caddesi'ndeki Çalışmaları Takip Ediyor

Kocaeli - 12.08.2022
Kocaeli haber | Kiralık Konut Metrekare Fiyatı En Fazla Artan İl, Yine Kocaeli Oldu

Kocaeli haber | Kiralık Konut Metrekare Fiyatı En Fazla Artan İl, Yine Kocaeli Oldu

Kocaeli - 12.08.2022
'Ekmek almaya gidiyorum' diyerek kayıplara karışan adamın cesedi, ağaca asılı halde bulundu

"Ekmek almaya gidiyorum" diyerek kayıplara karışan adamın cesedi, ağaca asılı halde bulundu

Kocaeli - 12.08.2022
Son dakika haberi | Kocaeli'de kan donduran cinayet: Kayınpederini bıçakla öldürdü, eşini çekiçle vurarak ağır yaraladı

Son dakika haberi | Kocaeli'de kan donduran cinayet: Kayınpederini bıçakla öldürdü, eşini çekiçle vurarak ağır yaraladı

Kocaeli - 12.08.2022
Kocaeli'de kan donduran cinayet: Kayınpederini bıçakla öldürdü, eşini çekiçle vurarak ağır yaraladı

Kocaeli'de kan donduran cinayet: Kayınpederini bıçakla öldürdü, eşini çekiçle vurarak ağır yaraladı

Kocaeli - 12.08.2022
Gece bekçisinin itirafları Galatasaray Kongre Üyesi dahil 3 cinayeti aydınlattı! Korkunç şekilde katletmişler

Gece bekçisinin itirafları Galatasaray Kongre Üyesi dahil 3 cinayeti aydınlattı! Korkunç şekilde katletmişler

Kocaeli - 12.08.2022
Abdurrahman Uzun 'Buradan Dönüş Yok' konulu konferansa katıldı

Abdurrahman Uzun "Buradan Dönüş Yok" konulu konferansa katıldı

Kocaeli - 12.08.2022
16 yıllık cinayetin ardından kan donduran cinayetler zinciri

16 yıllık cinayetin ardından kan donduran cinayetler zinciri

Kocaeli - 12.08.2022
Kocaeli haberi: Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli haberi: Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli - 12.08.2022
Kocaeli haberi! Kocaeli'de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi

Kocaeli haberi! Kocaeli'de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi

Kocaeli - 12.08.2022
Yeni sezon öncesi balıkçılara destek

Yeni sezon öncesi balıkçılara destek

Kocaeli - 12.08.2022
Rus ve Ukraynalı sanatçılar 'Savaşa hayır' diyor

Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor

Kocaeli - 12.08.2022
Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Kocaeli - 11.08.2022
15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, operasyonla yakalandı

15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, operasyonla yakalandı

Kocaeli - 11.08.2022
Son dakika haberi: İş yerine yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi

Son dakika haberi: İş yerine yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli - 11.08.2022
Kocaeli haberleri! Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli haberleri! Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli - 11.08.2022
Geleceğin dalgıçlarının nefes kesen eğitim

Geleceğin dalgıçlarının nefes kesen eğitim

Kocaeli - 11.08.2022
Kocaeli haberleri! Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Kocaeli haberleri! Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Kocaeli - 11.08.2022
Çıktığı köprüde dakikalarca aşağı sarkarak intihara teşebbüs eden şahıs korku dolu anlar yaşattı

Çıktığı köprüde dakikalarca aşağı sarkarak intihara teşebbüs eden şahıs korku dolu anlar yaşattı

Kocaeli - 11.08.2022
Kocaeli haberi... Kocaeli'de Muay Thai rüzgarı esecek

Kocaeli haberi... Kocaeli'de Muay Thai rüzgarı esecek

Kocaeli - 11.08.2022
Kocaeli gündem haberi | Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli gündem haberi | Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli - 11.08.2022
İzmit Belediyesi'nin 'Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayı' Kitaplaştırıldı

İzmit Belediyesi'nin "Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayı" Kitaplaştırıldı

Kocaeli - 11.08.2022
Sakarya haber... Kocaeli ve Sakarya'yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü

Sakarya haber... Kocaeli ve Sakarya'yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü

Kocaeli - 11.08.2022
Kocaeli haberi... Milletvekili Işık, Başiskele'de vatandaşları dinledi

Kocaeli haberi... Milletvekili Işık, Başiskele'de vatandaşları dinledi

Kocaeli - 11.08.2022
İzmit, Türkiye'nin Kocaeli ilinin bir ilçesidir. İzmit Körfezi'nin doğu kıyısında, Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer almaktadır. Aynı zamanda şehrin tarihî merkezi de olan İzmit, 22.03.2008 tarih ve 5747 Sayılı Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan Kuruçeşme, Bekirpaşa, Alikahya ve Akmeşe ilk kademe belediyelerinin Saraybahçe İlk Kademe Belediyesine katılması ve bu belediyenin adının İzmit olarak değiştirilmesiyle kurulup Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin idaresi altına alınmıştır.
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