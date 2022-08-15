Kocaeli Haber, Kocaeli Son Dakika Haberleri - Haberler

Kocaeli Haberleri
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Kocaeli
Sağanak Yağmurlu
|İmsak
04:27
|Öğle
13:10
|İkindi
16:59
|Akşam
20:07
|Yatsı
21:37
|Vali
|Seddar Yavuz
|Bld. Başkanı
|Tahir Büyükakın - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.kocaeli.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.kocaeli.bel.tr/
|Bölgesi
|Marmara Bölgesi
|İlçe Sayısı
|12
|Yüzölçümü
|3.397 km2
|Rakım
|3m
|Posta Kodu
|41000
|Alan Kodu
|262
|Plaka Kodu
|41
|Koordinatı
|41.05336, 30.85278
|Kocaeli Seçim Sonuçları
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