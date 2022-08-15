Kocaeli Haber, Kocaeli Son Dakika Haberleri - Haberler

Kocaeli 1.997.258 (2019 itibarıyla) 1.997.258 27° 27° Sağanak Yağmurlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

04:27 Öğle

13:10 İkindi

16:59 Akşam

20:07 Yatsı

21:37 Vali Seddar Yavuz Bld. Başkanı Tahir Büyükakın - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.kocaeli.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.kocaeli.bel.tr/ Bölgesi Marmara Bölgesi İlçe Sayısı 12 Yüzölçümü 3.397 km2 Rakım 3m Posta Kodu 41000 Alan Kodu 262 Plaka Kodu 41 Koordinatı 41.05336, 30.85278 Kocaeli Seçim Sonuçları

İzmit, Türkiye'nin Kocaeli ilinin bir ilçesidir. İzmit Körfezi'nin doğu kıyısında, Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer almaktadır. Aynı zamanda şehrin tarihî merkezi de olan İzmit, 22.03.2008 tarih ve 5747 Sayılı Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan Kuruçeşme, Bekirpaşa, Alikahya ve Akmeşe ilk kademe belediyelerinin Saraybahçe İlk Kademe Belediyesine katılması ve bu belediyenin adının İzmit olarak değiştirilmesiyle kurulup Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin idaresi altına alınmıştır.