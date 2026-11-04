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TÜİK'e göre Türkiye nüfusu 1 Ekim itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişiye ulaştı

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TÜİK'in dönemlik nüfus istatistiklerine göre, 2025 sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan Türkiye nüfusu, 9 ayda 410 bin 118 kişi artarak 1 Ekim itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişiye ulaştı. Bu dönemde nüfus 1 Temmuz-1 Ekim arasında 181 bin 684 kişi arttı.

Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2025 sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 410 bin 118 kişi arttı. Nüfus, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde de 181 bin 684 kişi yükseldi.

Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 264 bin 337 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (43 milyon 237 bin 949 kişi) olarak kaydedildi.

Kaynak: AA
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