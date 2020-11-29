MİLLETVEKİLİ HABERLERİ

Milletvekili - 29.11.2020

Belli başlı öteki olaylar: 30 Kasım? 1900- Yazar Oscar Wilde Paris'te bir otel odasında, duvar kağıdına "Birimiz gitmeli" diye yazarak intihar etti.? 1909- Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Tarihi Osmani Encümeni kuruldu.? 1910- "Yorgun Savaşçı", "Devlet Ana" romanlarının yazarı Kemal Tahir, İstanbul'da dünyaya geldi.? 1919- Fransa'daki seçimlerde kadınlara ilk kez oy hakkı tanındı.? 1925- Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun kabul edildi.? 1925- TBMM kürsüsünün arkasındaki duvara "Hakimiyet milletindir" yazılı levha asıldı.? 1930- Paris'teki bir film şirketinin düzenlediği uluslararası ses yarışmasının Türkiye bölümü, Cumhuriyet gazetesince gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan 38 kişiden Hudadat Şakir Hanım, 20 jüri üyesinden 16'sının oyuyla "Türkiye Ses Kraliçesi" seçildi.? 1952- ABD ilk hidrojen bombasını Eniwetok Adası'nda patlattı.? 1971- İdamla yargılanan Mahir Çayan ve arkadaşları, İstanbul Askeri Cezaevinden tünel kazarak kaçtı.? 1973- Anadolu, Çukurova ve Dicle üniversiteleri kuruldu.? 1990- Zonguldak'ta 43 bin maden işçisi greve başladı.? 1997- Genel Nüfus Tespiti ve Seçmen Yazımı gerçekleştirildi. Türkiye'nin nüfusu 62 milyon 865 bin 574 olarak belirlendi.? 2007- İstanbul-Isparta seferini yapan Atlasjet'e ait uçak, Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında düştü. Kazada, 7'si mürettebat 57 kişi öldü.? 2007- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim'de TBMM'den çıkarılan sınır ötesi operasyon konusundaki tezkerenin ardından, "28 Kasım itibarıyla sınır ötesi operasyona ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetkilendirildiğini" açıkladı.? 2009- Türk Patent Enstitüsü, rakıya "milli içki" tescili verdi.? 2011- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 9 maddelik yaptırım paketini açıkladı. Yaptırımlar arasında Esed yönetimine maddi destek veren ve Türkiye ile iş yapan bazı iş adamlarına yönelik seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve kredi ilişkilerinin durdurulması gibi tedbirler yer aldı.? 2012- Filistin, BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü kazandı. Oylamada 138 ülke "evet", 9 ülke "hayır" oyu kullandı, 41 ülke çekimser kaldı. Filistin, "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüyle BM sistemindeki temsil imkanını bir adım ileriye taşıdı.? 2012- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Madımak olayının gerek oluş şekli, amacı, sonuç ve tesirleri gerekse dönem içerisinde yaşanan diğer bazı olaylarla irtibatları itibarıyla bir bütünlük içerisinde araştırılması ve incelenmesi" için Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdi.? 2013- Anayasa Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde "disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası" verilenlerden savunma alınmayacağını düzenleyen kanun hükmü ile 5510 sayılı Kanun'daki bazı ibareleri Anayasa'ya aykırı buldu.? 2015- AK Parti Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında kurulan 64.