MİLLETVEKİLİ HABERLERİ

Milletvekili - 29.11.2020
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.
Milletvekili - 29.11.2020
Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Milletvekili - 29.11.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan, CHP'li Başarır'ın TSK aleyhindeki ifadelerine tepki Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.
Milletvekili - 29.11.2020
"Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir"
Milletvekili - 29.11.2020
Meclis Başkanı Şentop: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir
Meclis Başkanı Şentop: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidirTBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kavvetleri'ne yönelik sözlerini kınadığını belirterek, "Ordumuz; milletimizin gözbebeğidir" dedi.
Milletvekili - 29.11.2020
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki Açıklaması
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.
Milletvekili - 29.11.2020
MSB'den CHP'li vekilin "Türk ordusu satılmıştır" sözlerine videolu gönderme: Asil milletimizin hizmetindeyiz
Milletvekili - 29.11.2020
Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı
Milletvekili - 29.11.2020
Fuat Oktay: Ordumuza hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.
Milletvekili - 29.11.2020
RTÜK, CHP'li Başarır'ın Türk ordusuna yönelik sözler sarf ettiği yayınla ilgili inceleme başlattı Açıklaması
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuk olduğu ve Türk ordusuna yönelik ifadelerin yer aldığı televizyon yayını hakkında inceleme başlatıldı.
Milletvekili - 29.11.2020
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RTÜK, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tepki çeken sözleri kullandığı yayına ilişkin inceleme başlattı.
Milletvekili - 29.11.2020
İran'da Fahrizade suikastı sonrası "UAEA'nın nükleer tesislerdeki denetimini sınırlandırma" tartışması başladı
Kirman Milletvekili Muhammed Mehdi Zahidi, İran Meclis Ajansı'na yaptığı açıklamada, amaçlarının Nükleer Silahların Yayılımının Önlenmesi Anlaşması'nın Koruma Tedbirleri Anlaşması'na Ek Protokol'ünden çıkmak olduğunu belirtti.
Milletvekili - 29.11.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.
Milletvekili - 29.11.2020
AK Parti'den CHP'li Başarır'ın TSK aleyhindeki ifadelerine tepki Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadeleri nedeniyle tepki gösterdi.
Milletvekili - 29.11.2020
MSB'den CHP'li Başarır'ın Türk ordusu hakkındaki sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusu hakkındaki ifadeleri kınandı.
Milletvekili - 29.11.2020
Irak'tan BAE'ye "vize" tepkisi
Eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Mansur Baici, yaptığı yazılı açıklamada, "BAE'nin Iraklı vatandaşlara giriş vizesini durdurması Irak ve Iraklıları hedef almaktır.
Milletvekili - 29.11.2020
Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış töreni
Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı Nureddin Nebati, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır katıldı.
Milletvekili - 29.11.2020
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Türk ordusu satıldı" diyen CHP'li vekile tepki: Hukuk çerçevesinde hesabı sorulacak
Milletvekili - 29.11.2020
AK Parti'li Dağ: İzmir Bayraklı'da SİT alanındaki verici kuleleri kaldırılacak
Milletvekili - 29.11.2020
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Milletvekili - 29.11.2020
MHP Adana Milletvekili Varlı ve İl Başkanı Avcı ziyaretlerle sorunları dinledi
MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve İl Başkanı Bünyamin Avcı, saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşup sorunları dinledi.
Milletvekili - 29.11.2020
Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki koridor İran'ı endişelendiriyor: Türk ülkeleri arasındaki ticarette kavşak olan Tahran bu özelliğini yitirebilir
Milletvekili - 29.11.2020
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için "satılmış" ifadesini kullanan CHP'li Başarır'ı kınıyoruz
Milletvekili - 29.11.2020
Haftanın tarihine bakış
Belli başlı öteki olaylar: 30 Kasım? 1900- Yazar Oscar Wilde Paris'te bir otel odasında, duvar kağıdına "Birimiz gitmeli" diye yazarak intihar etti.? 1909- Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Tarihi Osmani Encümeni kuruldu.? 1910- "Yorgun Savaşçı", "Devlet Ana" romanlarının yazarı Kemal Tahir, İstanbul'da dünyaya geldi.? 1919- Fransa'daki seçimlerde kadınlara ilk kez oy hakkı tanındı.? 1925- Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun kabul edildi.? 1925- TBMM kürsüsünün arkasındaki duvara "Hakimiyet milletindir" yazılı levha asıldı.? 1930- Paris'teki bir film şirketinin düzenlediği uluslararası ses yarışmasının Türkiye bölümü, Cumhuriyet gazetesince gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan 38 kişiden Hudadat Şakir Hanım, 20 jüri üyesinden 16'sının oyuyla "Türkiye Ses Kraliçesi" seçildi.? 1952- ABD ilk hidrojen bombasını Eniwetok Adası'nda patlattı.? 1971- İdamla yargılanan Mahir Çayan ve arkadaşları, İstanbul Askeri Cezaevinden tünel kazarak kaçtı.? 1973- Anadolu, Çukurova ve Dicle üniversiteleri kuruldu.? 1990- Zonguldak'ta 43 bin maden işçisi greve başladı.? 1997- Genel Nüfus Tespiti ve Seçmen Yazımı gerçekleştirildi. Türkiye'nin nüfusu 62 milyon 865 bin 574 olarak belirlendi.? 2007- İstanbul-Isparta seferini yapan Atlasjet'e ait uçak, Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında düştü. Kazada, 7'si mürettebat 57 kişi öldü.? 2007- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim'de TBMM'den çıkarılan sınır ötesi operasyon konusundaki tezkerenin ardından, "28 Kasım itibarıyla sınır ötesi operasyona ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetkilendirildiğini" açıkladı.? 2009- Türk Patent Enstitüsü, rakıya "milli içki" tescili verdi.? 2011- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 9 maddelik yaptırım paketini açıkladı. Yaptırımlar arasında Esed yönetimine maddi destek veren ve Türkiye ile iş yapan bazı iş adamlarına yönelik seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve kredi ilişkilerinin durdurulması gibi tedbirler yer aldı.? 2012- Filistin, BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü kazandı. Oylamada 138 ülke "evet", 9 ülke "hayır" oyu kullandı, 41 ülke çekimser kaldı. Filistin, "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüyle BM sistemindeki temsil imkanını bir adım ileriye taşıdı.? 2012- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Madımak olayının gerek oluş şekli, amacı, sonuç ve tesirleri gerekse dönem içerisinde yaşanan diğer bazı olaylarla irtibatları itibarıyla bir bütünlük içerisinde araştırılması ve incelenmesi" için Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdi.? 2013- Anayasa Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde "disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası" verilenlerden savunma alınmayacağını düzenleyen kanun hükmü ile 5510 sayılı Kanun'daki bazı ibareleri Anayasa'ya aykırı buldu.? 2015- AK Parti Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında kurulan 64.
Milletvekili - 29.11.2020
28 Kasım 2020 Haberleri
28 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
Milletvekili - 28.11.2020
Der Spiegel: Almanya, Yunanistan'daki sığınmacıların Türkiye'ye itilmesine yardım ediyor
Milletvekili - 28.11.2020
Fransa'da şiddetin faili polisler ırkçı hakarette bulunmadıklarını öne sürdü
Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri ve milletvekili Melenchon, tartışmalı yasa tasarısına karşı yapılan bir gösteri öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, protestoları şiddetle bastırmakta suçladığı Lallement'ın görevi bırakarak, huzur bulacağı bir yere gitmesi gerektiğini söyledi.
Milletvekili - 28.11.2020
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı
Milletvekili - 28.11.2020
Sivas'ın kanaat önderlerinden Şehabeddin Açık, son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze namazına, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Açık'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Milletvekili - 28.11.2020
Kemal Kılıçdaroğlu: "Ahlaklı bir siyaseti bu coğrafyaya getirmek istiyoruz"
Milletvekili - 28.11.2020
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Uzunköprü onarıma alınacak
AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Tekirdağ'daki programında eşlik ettiği belirtildi.
Milletvekili - 28.11.2020
DHA YURT BÜLTENİ- 16
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Canik Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm, alt yapı yatırımları temel atma ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun'a geldi. Bakan Kurum, ilk ziyaretini AK Parti İl Başkanlığı'na yaptı. İl Başkanı Ersan Aksu ile görüşen Bakan Kurum, partililerle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Bakan Kurum, yaya olarak Saathane Meydanı'nda devam eden inşaat alanını inceledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Belediye Başkanı Mustafa Demir'den inşaat hakkında bilgi alan Kurum, çevredeki esnafla sohbet ettikten sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.
Milletvekili - 28.11.2020
Kırşehir'de buzağı destek ödemeleri
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'de 3 bin 290 üreticiye buzağı destek ödemesi yapılmaya başlandığını bildirdi.
Milletvekili - 28.11.2020
Kırşehir Belediyesinden fidan dikim etkinliği
Ekicioğlu, şunları kaydetti: "Anadolu uygarlığının önemli merkezlerinden Kırşehir, her dönemde çok önemli yere sahip şahsiyetler yetiştirmiştir. Bu şahsiyetlerden birisi de ülkemizin kurtuluş mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile cephede omuz omuza mücadele veren, sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2,3,4 ve 5. dönemlerde Kırşehir milletvekilliği yapan Müfit Özdeş'tir. Kırşehir Belediyesi olarak biz de 'Müfit Özdeş Hatıra Ormanı' ismini verdiğimiz bu alanda fidanlar dikerek, aziz hatırasını yaşatacağız. Daha yeşil bir Kırşehir için çıktığımız bu yolda destek olan herkese çok teşekkür ederiz." CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, vatandaşlarla fidanları toprakla buluşturdu.