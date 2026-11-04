Seçim gecesi sonrası gözler Trump'ta! Programı şaşırttı

Demokratlar kazandı, ABD'de gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Ara seçimlerde gelen ilk sonuçların ardından Trump'ın ertesi güne ait resmi programındaki ayrıntı dikkat çekti.

TRUMP'IN PROGRAMINDA BASINA AÇIK ETKİNLİK YOK

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin ardından Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın 4 Kasım Çarşamba gününe ait resmi programını yayımladı. Açıklanan takvimde Trump'ın basın mensuplarına açık herhangi bir etkinliğine yer verilmedi. Seçim sonuçlarının yakından takip edildiği bir dönemde ABD Başkanı'nın programında kamuoyuna yönelik bir açıklama bulunmaması dikkat çekti. Beyaz Saray'ın duyurduğu program, Trump'ın gün içinde basının karşısına çıkacağına ilişkin herhangi bir bilgi içermiyor. Ancak bu durum, ABD Başkanı'nın gün boyunca hiçbir görüşme gerçekleştirmeyeceği veya daha sonra açıklama yapmayacağı anlamına gelmiyor.

DEMOKRATLARDAN SEÇİM GECESİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR

ABD'de Senatonun bir bölümünün ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenilendiği ara seçimlerde oy sayımı sürerken Demokrat Parti'nin çeşitli eyaletlerde elde ettiği sonuçlar öne çıktı. Kesinleşmeyen sonuçlara göre Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti karşısında önemli başarılar elde etti. Bu gelişmeler, Başkan Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında Kongrede nasıl bir siyasi tabloyla karşılaşacağına ilişkin tartışmaları artırdı. Ara seçimlerin sonuçları, Trump yönetiminin yasama faaliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Kongredeki çoğunluk dağılımının değişmesi, Beyaz Saray'ın siyasi önceliklerini hayata geçirme sürecini doğrudan etkileyebilir.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com