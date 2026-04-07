"İbrahim Tatlıses öldü mü" haberleri neden gündem oldu, İbrahim Tatlıses hastalığı ölümcül mü?

Arabesk müziğin dev ismi İbrahim Tatlıses'ten gelen son dakika haberleri, 7 Nisan 2026 itibarıyla magazin dünyasını yasa boğarken, sosyal medyada hızla yayılan asılsız iddialar sonrası "İbrahim Tatlıses öldü mü?" sorusu gündemin en üst sırasına yerleşti. İstanbul'daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan usta sanatçının ağır bir virüs enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alınması, sevenlerini büyük bir endişeye sevk etti.

İbrahim Tatlıses’in aniden rahatsızlanarak yoğun bakıma sevk edilmesi, dijital platformlarda " İbrahim Tatlıses'in hastalığı ölümcül mü?" tartışmalarını beraberinde getirdi. Yüksek enfeksiyon değerleri ve tansiyon düşüklüğü şikayetiyle tedavi altına alınan ünlü sanatçının yakalandığı virüse dair detaylar netleşmeye başlarken, ailesi ve yakın dostları hastaneye akın etti.

YAKINLARI HASTANEYE GELDİ

Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından ailesi ve yakın çevresi de hastaneye geldi. Sanatçının sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenilirken, doktorların tedavi sürecini yakından takip ettiği belirtildi.

GENEL DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Yapılan ilk değerlendirmelerde Tatlıses’in enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı öğrenilirken, hastaneden de resmi bir açıklama geldi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı imzasıyla yapılan açıklamada sanatçının sağlık durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün saat 11:20’da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle acil servisimize başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda bakteriyel enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır. Bilinci açık, kalp ve akciğer fonksiyonları normal olup genel durumu iyidir. Tedavisine başlanmıştır."

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE ETMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun bir tedavi süreci geçirmiş ve fizik tedaviyle yeniden ayağa kalkmıştı. Sanatçı, o dönemden sonra sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırmasıyla da biliniyor.

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen sahnelere dönerek hayranlarıyla buluşmaya devam eden Tatlıses’in son durumu hayranları tarafından merak ediliyor.

Osman DEMİR
