Yolunu kestiği taksiciyle tartışıp, araçtaki turistlerde korkuya neden olan sürücüye 180 bin lira ceza

MERSİN'de taksinin önünü kesip tartıştığı şoförü tehdit edip turistlere korku dolu anlar yaşatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Mersin'de otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksinin önüne keserek durdurdu. Ardından aracından inerek taksicinin yanına gelip kapısını açan sürücü, onu tehdit etti. Taksicinin şikayet edeceğini söylediği sürücü, "Şikayet etmezsen adam değilsin" diyerek eliyle taksiciyi ensesinden tutup çekti. Taksinin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde sürücü, araçtaki yabancı turistlere de İngilizce özür dileyip, 'sorun yok' diyerek olay yerinden ayrıldı. Taksideki görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, turistleri rahatsız eden sürücünün B.G. olduğunu saptadı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan B.G.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, kullandığı araç da 2 ay trafikten menedildi.

Haber: Koray ÜNLÜ - Kamera: Mersin,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı