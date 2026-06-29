Haberler

Yolunu kestiği taksiciyle tartışıp, araçtaki turistlerde korkuya neden olan sürücüye 180 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de trafikte tartıştığı taksinin önünü kesip şoförü tehdit eden ve araçtaki turistleri korkutan sürücü B.G.'ye 180 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu ve aracı trafikten menedildi.

MERSİN'de taksinin önünü kesip tartıştığı şoförü tehdit edip turistlere korku dolu anlar yaşatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Mersin'de otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksinin önüne keserek durdurdu. Ardından aracından inerek taksicinin yanına gelip kapısını açan sürücü, onu tehdit etti. Taksicinin şikayet edeceğini söylediği sürücü, "Şikayet etmezsen adam değilsin" diyerek eliyle taksiciyi ensesinden tutup çekti. Taksinin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde sürücü, araçtaki yabancı turistlere de İngilizce özür dileyip, 'sorun yok' diyerek olay yerinden ayrıldı. Taksideki görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, turistleri rahatsız eden sürücünün B.G. olduğunu saptadı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan B.G.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, kullandığı araç da 2 ay trafikten menedildi.

Haber: Koray ÜNLÜ - Kamera: Mersin,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti

Sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkede çalışan Türk doktor isyan etti
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölüm

Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddialarına jet yanıt geldi

Tepkiler sonrası yurt dışına mı kaçtı? Ünlü komedyenden açıklama var
Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar