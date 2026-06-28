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Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de kulübü Inter'den

Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de kulübü Inter'den
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Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Hakan'ın önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erdiğinde takımdan bedelsiz ayrılması bekleniyor.

İtalyan devi Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

INTER'DEN HAKAN'A YENİ SÖZLEŞME YOK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milano ekibinin milli futbolcuyla ilgili planları netleşmeye başladı. Inter yönetimi, İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu ile şu aşamada yeni bir kontrat imzalamayı düşünmüyor.

YENİ SEZONDA INTER'DE KALACAK

Yaşanan bu gelişmeye rağmen, kulübe reddedilemeyecek kadar astronomik bir transfer teklifi gelmediği sürece Hakan'ın yeni sezonda da Inter forması giymeye devam edeceği belirtildi. Şu an için tecrübeli orta saha oyuncusu için kulübün kapısını çalan cazip bir teklifin bulunmadığı ifade edildi. Hakan'ın önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erdiğinde takımdan bedelsiz ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE İDDİALARI

Öte yandan haberde, Hakan Safi'nin başkan seçilememesi üzerine Fenerbahçe'nin de milli futbolcuya olan transfer ilgisinin azaldığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de oldukça başarılı bir dönemi geride bırakan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 30 karşılaşmada 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı üretmişti. 

Kaynak: Haberler.com
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