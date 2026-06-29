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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ve Dera bölgelerine yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Bakanlık, uluslararası hukuk ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlal edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınadı.

"SALDIRILAR, ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlalini teşkil etmektedir."

Açıklamada, Suriye'nin Aralık 2024'ten bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası topluma üzerine düşeni yerine getirme çağrısında bulunuldu.

İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail işgal güçleri, Suriye'nin güneyinde Dera ilinin batı kırsalındaki Abidin köyünden çekilirken köylülerin üzerine ateş açmıştı. Suriye Haber Ajansına (SANA) göre İsrail güçleri, Abidin köyünden çekildiği sırada sivillere ateş açmıştı.

Köy sakinleri, İsrail işgal güçlerinin yeniden sızmasını önlemek amacıyla Abidin köyüne giden yolları taşlarla kapatmıştı.

İsrail güçleri, Abidin köyünü topçu atışlarıyla hedef almıştı. Halihazırda İsrail güçlerine ait iki helikopterin Kuneytra ve Dera kırsalları üzerinde alçak irtifada uçuş yaptığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Can Efesoy
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