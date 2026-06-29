'Şarkı söyleyeyim' deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel Yörük Türkmen Festivali, coşkulu anlardan ziyade sahnede yaşanan olayla hafızalara kazındı. Etkinlik kapsamında sahneye çıkan arabesk müziğin tanınan isimlerinden Gökhan Güney ile SMA hastası bir bebeğin annesi arasında yaşanan diyalog, izleyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisine neden oldu.

SAHNEDE YÜREK BURKAN ANLAR

Edinilen bilgilere göre, festivalin ilerleyen saatlerinde köy halkından olan ve SMA hastası bebeği için zamanla yarışan acılı bir anne, kalabalığa sesini duyurabilmek ve evladının tedavisi için destek istemek amacıyla sahneye çıktı. Gözyaşları içinde bebeğinin durumunu anlatmaya çalışan ve yardım kampanyasına destek talep eden annenin konuşması, sahnede bulunan şarkıcı Gökhan Güney tarafından beklenmedik bir şekilde kesildi.

"BEN BİRAZ ŞARKI SÖYLEYEYİM, KUSURA BAKMA"

Çocuğunun hayatı için çırpınan anneyi mikrofon başında durdurarak araya giren Gökhan Güney'in, organizasyon yetkililerini ve muhtarları işaret ederek sarf ettiği sözler alanda soğuk rüzgarlar estirdi. Ünlü şarkıcının anneye yönelik şu ifadeleri kullandığı kameralara yansıdı:

"Burada 19 tane muhtar var, onlara söyleyeceksin, bu işi onlar organize eder. Ben biraz şarkı söyleyeyim, kusura bakma."

BÖLGE HAKLI TEPKİLİ

Gökhan Güney'in bu tavrının ardından anne sahneden ayrılmak zorunda kalırken, olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Görüntüleri paylaşan ve olaya bizzat şahit olan bir vatandaş, duruma isyan ederek şu notu düştü:

"Köyümüze şenliğe gelip, köyümüzün hasta bebeğini, ağlayan annesini bu şekilde öteleyemezsiniz."

Kaynak: Haberler.com