Vali'den kumar itirafı: 'Eşime bile reklam geliyor'

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığı seminerinde konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, illegal sitelerin hedef gözetmeksizin herkese ulaştığını kendi ailesinden verdiği örnekle gözler önüne serdi. Vali Köşger, kumar sitelerinden eşine de tanıtım mesajları geldiğini belirterek, "Benim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar" dedi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman personelleri, toplumu tehdit eden iki büyük tehlikeye karşı alınacak önlemleri anlattı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, kamu kurumu temsilcileri, muhtarlar, okul idarecileri, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve siyasi parti yöneticileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seminerde, uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığının bireysel ve toplumsal zararları gözler önüne serildi. Seminerde konuşan uzmanlar, teknolojik gelişmelerle birlikte dijital ortam ve sosyal medyanın en üst boyuta ulaştığına dikkat çekerek, bu durumun sanal kumar ve uyuşturucuya erişimi kolaylaştırdığını vurguladı.

"Benim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar"

Seminerde konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, dünya nüfusunun dörtte birinin alkol, sigara, uyuşturucu ve kumar gibi çeşitli bağımlılıklarının olduğunu ifade etti. son zamanlarda hem dünyayı hem de ülkemizi sanal kumar ve uyuşturucu bağımlılığı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Denizli Valisi Köşger, insanlığın bu tehlikelerin pençesinde yok oluşa doğru gittiğini ifade etti. Daha önceki görev yerlerinde sosyoekonomik durumları çok iyi olan, iyi yetişmiş ve tanınan ailelerin çocuklarının sanal kumar alışkanlığı nedeniyle mal varlığını kaybedip intihara sürüklendiğini dile getiren Vali Köşger, geçmişte kumar gibi kötü alışkanlıklara ulaşmanın ise zor olduğunu ifade etti. Sanal kumar reklamlarının eşinin telefonuna dahi geldiğini ifade eden Vali Köşger, "Şimdi telefonun içinde her şey. Her şey elinizde. Yani neredeyse bizim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar. Nereden tespit ettilerse telefonunu, 'Size şu kadar avans verdik, hadi bir başlayın bir uçtan oynayın.' Algoritmaları da yazmışlar. Önce bir kazandırıyorlar, sonra hafif hafif kaybettirmeye başlatıyorlar ve hızlandırıyorlar. Ona göre bütün mal varlığınız alınıncaya kadar giden bir süreç yaşatıyorlar" dedi.

"Her bireyin uyanık olması lazım"

Toplumun tüm kesimlerinin ve özellikle ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Vali Köşger, "Sadece kumarla ilgili de değil, uyuşturucu bağımlılığı da dahil diğer bütün süfli işler de dahil çok kolay erişim imkanları ortaya çıktı. Dolayısıyla tehlike çok büyük. Tehlikenin boyutu çok arttı. Biz devlet olarak, emniyet olarak, jandarma olarak, güvenlik güçleri olarak bütün önlemleri almaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız gayret ediyorlar. İşte çeşitli aplikasyonları var, size anlattılar. Bunlarla önlemeye çalışıyoruz vesaire falan filan ama tehlikenin boyutu çok büyük değerli Denizlili hemşehrilerim. Dolayısıyla toplum olarak, topyekun mücadele etmemiz lazım. Okulda öğretmen, okulda idareci müdür, sokakta büyükler, sokaktaki esnaf, sokaktaki sivil toplum kuruluşları, mahallede muhtar, mahalledeki ahali ve tabii ki en başta anne ve babalar bu konuda uyanık olması lazım, mücadele ediyor olması lazım, en başta kendi çoluğuna çocuğuna sahip çıkıyor olması lazım. Kendi çocuğundaki değişiklikleri anbean takip ediyor ve farkında olması lazım. Uyanık olması lazım hepimizin" diye konuştu.

"Çocuklarımızı, gençlerimizi kumardan ve uyuşturucudan uzak tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Uyuşturucu ve sanal kumar sorunun yalnızca Denizli'de değil, yurt genelinde ve hatta dünyada sorun olmaya devam ettiğini ve kötü sonuçlar doğurduğunu dile getiren Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "Bu iki sorun her geçen gün sadece ilimizde değil, Türkiye'nin bütün illerinde hatta dünyada yükselen ve sorun olmakta devam eden ve çok kötü sonuçlar doğuran iki tane, psikolojik sonuçlar ve intiharlara kadar giden ve madde bağımlılığı ile ilgili ölümlerle sonuçlanan iki tane çok önemli konu. Bizler bu konuyu işlemek için, bu konuyu sizlere anlatmak için buraya, sizlerle beraber bu toplantıyı Valimizin talimatlarıyla bu toplantıyı gerçekleştirdik, bu seminerleri gerçekleştirdik. Uyuşturucu ve kumar bağımlılığında esas olan hiç başlamamak. O yüzden sizleri topladık, bu bilgilendirmeleri yaptık. Bizler bu eğitimi verirken şunu amaçladık; sizler bizlerden talep edeceksiniz ne kadar kişi bulursanız bizler bütün Denizli'de ulaşabildiğimiz kadar insanlara; annelere, babalara, ailelere, anne adaylarına bu eğitimleri vereceğiz. Çünkü esas olan hiç başlamamaktır. Başlandığı zaman kurtulması zor oluyor. Biz bu bilinçlendirme faaliyetini yaptığımız zaman bu önleyici bir işlemdir. Bu önleyici faaliyeti yaptırdığı yaptığımız zaman çocuklarımızı, gençlerimizi kumardan ve uyuşturucudan uzak tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve böylelikle çok daha aşağı düşüreceğiz" ifadeleri kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı