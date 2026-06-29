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Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı olmazken, 13 kişi hafif yaralandı ve 196 kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde merkez üssü Sıçuan eyaletinin Yibin ilinin Gaoşien ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

13 KİŞİ YARALANDI

6 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı, hafif yaralanan 13 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Depremin ardından 3. seviye acil durum ilan edildi, hasar gören binalarda yaşayan 196 kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Oradaki 5.5 depremin bizim için haber değeri nedir ?

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