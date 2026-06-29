Haberler

AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki Haber Videosunu İzle
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma kararına sert tepki gösterdi. Çelik "Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze’deki soykırım suçlarını Batı Şeria’ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Bu karar da Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır" ifadelerini kullandı.

  • İsrail hükümeti, 1915 olaylarını oy birliğiyle 'soykırım' olarak tanıma kararı aldı.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kararı 'Filistinlilere yönelik zulmü perdeleme çabası' olarak nitelendirdi.
  • Kararın yürürlüğe girmesi için İsrail parlamentosunda onaylanması gerekiyor.

N Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"NETANYAHU VE EKİBİ SOYKIRIMCI BİR ŞEBEKEDİR"

Çelik, paylaşımında, "Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini hedef alan Çelik, "Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir." dedi.

"FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK ZULMÜ PERDELEME ÇABASI"

İsrail hükümetinin aldığı kararı da eleştiren Çelik, "Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Kararın hukuki ve tarihi gerçeklikten uzak olduğunu savunan Çelik, "Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail hükümeti, 1915 - 1916 yıllarında yaşanan Ermeni tehcirine yönelik hadiseleri oy birliğiyle ‘soykırım’ olarak tanıma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın sunduğu önerinin kabinede oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi. Kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda onaylanması gerekiyor. Dışişleri Bakanı Sa’ar, karar sonrası “Kanımca artık İsrail’in bir Yahudi devleti olarak bunu resmen kabul etmesinin zamanı geldi. Doğru olanı yapmak için hiçbir zaman geç değildir” açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen yıl verdiği bir röportajda, İsrail başbakanı olarak ilk kez 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıdığını beyan etmişti.

Alınan bu son karar, İsrail hükümetince resmî kabine düzeyinde oldu. İsrail parlamentosunda daha önce de bu yönde girişimler olmuş, ancak resmî oylamayla sonuçlanmamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarır5myqjnym4:

senin tepkin ne işe yarıyor acaba.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddialarına jet yanıt geldi

Tepkiler sonrası yurt dışına mı kaçtı? Ünlü komedyenden açıklama var
Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı