Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı.
Atila Gerin ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
EYÜPSPOR'DA ÖZHAN PULAT DÖNEMİ
İstanbul ekibi, Atila Gerin'den boşalan teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ı getirdi. Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Özhan Pulat" ifadeleri kullanıldı. 41 yaşındaki genç teknik adam son olarak 2024 yılında Hatayspor'da görev almıştı.
EYÜPSPOR'DA 5'NCİ HOCA
2023-2024 sezonunun sonunda Süper Lig'e yükselme hakkı kazandığı günden beri toplam 4 teknik direktör değişikliği yapan Eyüpspor, Özhan Palut ile yeni sezon için anlaşarak bu sayıyı 5’e çıkardı. Eyüpspor, geçtiğimiz sezonu 33 puanla 15. sırada tamamlamış ve son hafta ligde kalmıştı.