Atila Gerin ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

İstanbul ekibi, Atila Gerin'den boşalan teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ı getirdi. Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Özhan Pulat" ifadeleri kullanıldı. 41 yaşındaki genç teknik adam son olarak 2024 yılında Hatayspor'da görev almıştı.

EYÜPSPOR'DA 5'NCİ HOCA

2023-2024 sezonunun sonunda Süper Lig'e yükselme hakkı kazandığı günden beri toplam 4 teknik direktör değişikliği yapan Eyüpspor, Özhan Palut ile yeni sezon için anlaşarak bu sayıyı 5’e çıkardı. Eyüpspor, geçtiğimiz sezonu 33 puanla 15. sırada tamamlamış ve son hafta ligde kalmıştı.