Haberler

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı.

Atila Gerin ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

EYÜPSPOR'DA ÖZHAN PULAT DÖNEMİ

İstanbul ekibi, Atila Gerin'den boşalan teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ı getirdi.  Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Özhan Pulat" ifadeleri kullanıldı. 41 yaşındaki genç teknik adam son olarak 2024 yılında Hatayspor'da görev almıştı.

EYÜPSPOR'DA 5'NCİ HOCA

2023-2024 sezonunun sonunda Süper Lig'e yükselme hakkı kazandığı günden beri toplam 4 teknik direktör değişikliği yapan Eyüpspor, Özhan Palut ile yeni sezon için anlaşarak bu sayıyı 5’e çıkardı. Eyüpspor, geçtiğimiz sezonu 33 puanla 15. sırada tamamlamış ve son hafta ligde kalmıştı.

Salih Söğüt
Salih Söğüt
Haberler.com
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTufan Akın Ret:

Tamam Özhan Pulat getirildi ama bu kadar sık hoca değişikliği normal mi? Geçen sezondan beri 5 hoca... Yönetim belli bir plan var mı yoksa her ay yeni biri mi deniyor? Biraz istikrar olsa daha iyi olmaz mı ama neyse bakalım ne olcak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHilal Yılmaz:

Özhan Pulat'ı pek tanımıyorum açıkçası ama Hatayspor'da da çalışmış, bir deneyimi olur herhalde. Eyüpspor'un bu sezon iyi sonuçlar alması için umarım başarılı olur, zaten geçen seneyi zor atlattılar yani.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Uğurcan'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi
Dünya Kupası'na veda eden Suudi Arabistan'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı

Federasyon Başkanı, Dünya Kupası'na veda sonrası istifa etti
'TikTok'ta beğeni' tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı

Lise öğrencisi, akılalmaz sebeple canından oluyordu
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası

Postacı kılığıyla gelip öldürdü! Cinayetin ardından intikam çıktı
Akaryakıt krizi Rusya’yı sardı: Benzinliklerde kavga çıktı

Kriz Rusya'yı sardı! Saatlerce bekledikten sonra birbirlerine girdiler
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

Kadının durumu ağır! Evdeki arkadaşları gözaltına alındı