Manavgat'ta rafting yapmaya giden 52 yerli turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde rafting yapan 52 yerli turist, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye başvurdu. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen turistler tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Konya'dan günübirlik turlarla Manavgat'a rafting yapmaya gelen 52 yerli turist, yedikleri yemek sonrası zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye başvurdu.
- Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edilecekleri bildirildi.
- Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda bulunan bir işletmeye rafting yapmaya giden yerli turistlerden 52'si yedikleri yemekten zehirlendiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu.
RAFTİNG TURUNU TAMAMLAYAN 52 KİŞİ ZEHİRLENME BELİRTİLERİ GÖSTERDİ
Olay, Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda Köprüçay Irmağı kenarındaki bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah Konya'dan günübirlik turla Manavgat'a rafting yapmaya gelen yerli turist kafilesi, bir işletmede rafting yaptı. Rafting turunun tamamlanmasının ardından aynı işletmede yemek yiyen vatandaşlardan 52'si iddiaya göre zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Vatandaşlar geldikleri tur araçlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek ilk müdahaleleri yapıldı. Hastane yetkilileri vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu, tedavilerinin ardından taburcu edileceklerini belirtti. Yaşanan olayla ilgili Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA