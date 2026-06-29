Manavgat'ta rafting yapmaya giden 52 yerli turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda bulunan bir işletmeye rafting yapmaya giden yerli turistlerden 52'si yedikleri yemekten zehirlendiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu.

RAFTİNG TURUNU TAMAMLAYAN 52 KİŞİ ZEHİRLENME BELİRTİLERİ GÖSTERDİ

Olay, Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda Köprüçay Irmağı kenarındaki bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah Konya'dan günübirlik turla Manavgat'a rafting yapmaya gelen yerli turist kafilesi, bir işletmede rafting yaptı. Rafting turunun tamamlanmasının ardından aynı işletmede yemek yiyen vatandaşlardan 52'si iddiaya göre zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Vatandaşlar geldikleri tur araçlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek ilk müdahaleleri yapıldı. Hastane yetkilileri vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu, tedavilerinin ardından taburcu edileceklerini belirtti. Yaşanan olayla ilgili Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı