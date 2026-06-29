Haberler

Manavgat'ta rafting yapmaya giden 52 yerli turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Manavgat'ta rafting yapmaya giden 52 yerli turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu Haber Videosunu İzle
Manavgat'ta rafting yapmaya giden 52 yerli turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rafting yapan 52 yerli turist, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye başvurdu. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen turistler tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Konya'dan günübirlik turlarla Manavgat'a rafting yapmaya gelen 52 yerli turist, yedikleri yemek sonrası zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye başvurdu.
  • Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edilecekleri bildirildi.
  • Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda bulunan bir işletmeye rafting yapmaya giden yerli turistlerden 52'si yedikleri yemekten zehirlendiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu.

RAFTİNG TURUNU TAMAMLAYAN 52 KİŞİ ZEHİRLENME BELİRTİLERİ GÖSTERDİ

Olay, Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda Köprüçay Irmağı kenarındaki bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah Konya'dan günübirlik turla Manavgat'a rafting yapmaya gelen yerli turist kafilesi, bir işletmede rafting yaptı. Rafting turunun tamamlanmasının ardından aynı işletmede yemek yiyen vatandaşlardan 52'si iddiaya göre zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI 

Vatandaşlar geldikleri tur araçlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek ilk müdahaleleri yapıldı. Hastane yetkilileri vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu, tedavilerinin ardından taburcu edileceklerini belirtti. Yaşanan olayla ilgili Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKadir:

manavgat da nerede yediklerinden zehirlendiler? bu açıklanmassa manavgat da heryer sıkınıtılı kabul edilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı

Zorla aracına bindiği kadına dehşeti yaşattı! Otoparka götürüp...