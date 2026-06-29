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Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı

Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
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Ankara Sincan'da aracına zorla binen şüpheli, bir kadını bıçak tehdidiyle istediği adrese götürdükten sonra parasını ve kolyesini çaldı. Gözaltına alınan şüphelinin 5 ayrı suç kaydı bulunuyor.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde aracına bindiği kadını bıçak tehdidiyle zorla istediği adrese götürdükten sonra bir miktar para ile boynundaki kolyesini alan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem başlatıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. Ş.Ö. (28) isimli kadın, arabasında iş arkadaşını beklerken, M.Ç. (32) isimli kişi zorla aracına bindi. Kadına üzerinde bıçak olduğunu belirterek tehdit eden M.Ç., kendisini Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankapark'ın otoparkına götürmesini istedi. Korku ve panik yaşayan Ş.Ö., şüphelinin istediğini yerine getirdi.

BİR MİKTAR PARA VE ZİYNET EŞYASINI ALDI

Şüpheli kişi, araçtan inerken Ş.Ö.'nün üzerinde bulunan bir miktar parayı ve kolyeyi aldıktan sonra araçtan indi. Ş.Ö.'nün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtların şüphelinin kimliğini ve gittiği güzergahı belirleyen polis, kısa sürede M.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden tehdit, ısrarlı takip ve kişilerin huzurunu bozmak gibi 5 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem yapılan M.Ç.'nin yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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