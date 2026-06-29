ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde 58 sent yükselerek 72,57 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) ise 88 sent artışla 70,11 dolardan işlem gördü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM FİYATLARI ETKİLEDİ

Petrol piyasalarında yükselişin arkasında, ABD ile İran arasında son günlerde yaşanan karşılıklı saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatının yeniden yavaşlaması yer aldı.

ING analistleri, piyasaların petrol akışının toparlanacağı beklentisine odaklandığını ancak arzın beklenenden daha yavaş normale dönmesi halinde fiyatlarda yukarı yönlü risklerin devam edeceğini belirtti.

GEMİ TRAFİĞİ YENİDEN YAVAŞLADI

Brent petrol geçen hafta, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatların artmasıyla yüzde 10,6 değer kaybederek üst üste üçüncü haftalık düşüşünü yaşamıştı.

Ancak perşembe gününden itibaren boğazda gemilere yönelik saldırıların yeniden başlamasıyla deniz trafiği tekrar yavaşladı. Katar bağlantılı bir petrol tankerinin de hedef alındığı saldırılar, ABD ile İran arasında geçici barış anlaşmasının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

WASHINGTON VE TAHRAN GÖRÜŞMELERE DÖNÜYOR

ABD'li bir yetkili, Washington ile Tahran'ın Körfez'deki son çatışmaları durdurma ve Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığa ilişkin müzakereleri yeniden başlatma konusunda uzlaştığını açıkladı.

ANZ analistleri ise piyasaların, Basra Körfezi'nden petrol arzının kısa sürede tamamen normale döneceği yönündeki beklentilerini yeniden değerlendirmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

ARZIN ESKİ SEVİYESİNE DÖNMESİ ZAMAN ALABİLİR

Suudi Arabistan'ın enerji şirketi Aramco, yaklaşık dört aylık aranın ardından Ras Tanura terminalinde ham petrol yüklemelerine yeniden başladı. Şirketin bir helikopterinin terminalde düşmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın nedeni ise henüz açıklanmadı.

Analistler, tanker yoğunluğu, hasar gören altyapı ve üretim kesintileri nedeniyle petrol arzının hâlâ baskı altında olduğunu belirterek, küresel tedarikin çatışma öncesindeki seviyelerine dönmesinin yıl sonunu bulabileceğini ifade etti.