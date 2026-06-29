2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor

İkinci Dünya Savaşı sırasında batan Japon denizaltısı I-52'nin taşıdığı milyonlarca dolarlık altın, aradan geçen 82 yıla rağmen hâlâ Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde bulunuyor. Yaklaşık 2,2 ton olduğu belirtilen altının bugünkü değerinin 280 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

GİZLİ GÖREVDEYKEN BATIRILDI

Komutan Kameo Uno yönetimindeki I-52 denizaltısı, 10 Mart 1944'te Japonya'nın Kure Limanı'ndan Nazi işgali altındaki Fransa'ya gitmek üzere hareket etti. Denizaltının görevi, Almanya ile Japonya arasında stratejik öneme sahip malzeme ve teknolojileri taşımaktı. Altının yanı sıra denizaltıda tungsten, molibden, kalay, kauçuk ve çeşitli savaş malzemeleri de bulunuyordu.

Ancak ABD'nin şifre çözücü ekipleri, I-52'nin rotasını önceden tespit etti. Denizaltı, 23 Haziran 1944 gecesi USS Bogue uçak gemisinden havalanan Grumman TBF Avenger tipi uçağın düzenlediği saldırıda torpidoyla vurularak Atlas Okyanusu'nun derinliklerine gömüldü.

BATIK BULUNDU, ALTINA HÂLÂ ULAŞILAMADI

I-52'nin batığı, ABD'li batık araştırmacısı Paul Tidwell liderliğindeki ekip tarafından 1995 yılında gelişmiş sonar sistemleri kullanılarak tespit edildi. Üç yıl sonra gerçekleştirilen keşif dalışlarında denizaltının gövdesi görüntülenirken, afyon kutuları ve kalay külçeleri gibi yüklerin bir kısmına ulaşıldı.

Araştırmacılar, altının denizaltının ulaşılması çok daha zor bir bölümünde bulunduğunu değerlendiriyor. Yaklaşık 5 bin 200 metreyi bulan derinlik ise kurtarma çalışmalarının önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Bu nedenle yaklaşık 2,2 tonluk altın yükü, 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibindeki yerini koruyor. Uzmanlar, gelecekte geliştirilecek derin deniz teknolojileri sayesinde yeni kurtarma girişimlerinin mümkün olabileceğini ifade ediyor.