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Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi
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Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran izdivaç programlarıyla ünlenen ve ardından sosyal medya fenomenine dönüşen Hanife Gürdal, kısa süre önce ayrıldığı Okan Kurt ile barışarak sürpriz bir nikâhla dünyaevine girdi. Çiftin gözlerden uzak kıyılan nikâhı takipçilerini şaşırttı.

  • Hanife Gürdal, Okan Kurt ile sessiz sedasız bir törenle evlendi.
  • Çift, daha önce evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı.
  • Hanife Gürdal, evlilik sonrası soyadını 'Hanife Gürdal Kurt' olarak güncelledi.

Bir dönem yayımlanan evlilik programlarındaki tavırlarıyla adından sıkça söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hanife Gürdal, özel hayatındaki sürpriz gelişmelerle yeniden magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Uzun süredir sosyal medyada içerik üreticiliği yapan fenomen isim, bir süredir aşk yaşadığı Okan Kurt ile hayatını birleştirdi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPARKEN AYRILMIŞLARDI

Sık sık çalkantılı özel hayatıyla takipçilerinin karşısına çıkan Hanife Gürdal, bir süre önce Okan Kurt ile evlilik kararı almış ve nikâh masasına oturmak için hızla hazırlıklara başlamıştı. Ancak çift, bilinmeyen bir nedenden ötürü evlilik arifesinde sürpriz bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı. Sevenlerini üzen bu ayrılık fazla uzun sürmedi. Aralarındaki buzları eriten ikili, önceki gün gözlerden uzak, sade bir törenle nikâh masasına oturdu.

"CAN YOLDAŞIM, EŞİM"

Sürpriz nikâhın ardından çiftten ilk paylaşımlar da gecikmedi. Taze damat Okan Kurt, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Hanife ile olan mutlu anlarını paylaşarak sevincini takipçilerine duyurdu. Kurt'un nikahtan paylaştığı kareye düştüğü romantik not dikkat çekti: "Can yoldaşım, eşim..."

SOYADINI HEMEN GÜNCELLEDİ

Okan Kurt'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu alırken, Hanife Gürdal'ın da nikahtan hemen sonra sosyal medya profillerinde bir dizi değişikliğe gittiği görüldü. Ünlü fenomen, evliliğin resmileşmesinin ardından vakit kaybetmeden soyadını 'Hanife Gürdal Kurt' olarak güncelledi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Okan Kurt la Demet Abla evli değilmiydi

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Haber YorumlarıMANAM 61:

hanife bu kacinci evlilik

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