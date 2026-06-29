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Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükseldi

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükseldi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlar ana tabloda dünya 28'incisi rakibi Ann Li'yi 2-1 yenip eleyerek adını ikinci tura yazdırdı

  • Zeynep Sönmez, Wimbledon ilk turunda ABD'li Ann Li'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.
  • Zeynep Sönmez, ikinci turda ABD'li Claire Liu ile Belçikalı Hanne Vandewinkel arasındaki maçın galibiyle oynayacak.
  • Zeynep Sönmez, Ann Li'yi kariyerinde üçüncü kez yendi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Turnuvası'nda ABD'li Ann Li'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

ZEYNEP SÖNMEZ'İN RAKİBİ ABD'Lİ ANN LI

İngiltere'nin başkenti Londra'da sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağındaki Zeynep, ilk turda dünya 29 numarası Ann Li (ABD) ile karşılaştı.

Maça iyi başlayan Ann Li, ilk 5 oyunda 4-1'lik üstünlük kurdu. Üst üste oyunlar alan ve rakibinin iki servisini kıran Zeynep, 9'uncu oyunda 5-4 öne geçti. Sonraki oyunda iki kez set puanını değerlendiremeyen milli sporcu, servisini kırdırdı ve maça denge geldi: 5-5. Sette sonraki 2 oyunu da kazanan Zeynep, 4-1 geriye düştüğü seti 7-5 alarak 1-0 öne geçti.

3 SETE UZANAN MÜCADELEDE KAZANAN ZEYNEP

İkinci sete de iyi başlayan Ann Li, 3-0'lık avantaj yakaladığı seti rahat bir oyunla 6-1 kazanarak maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Üçüncü sete her iki oyuncu da servis hataları yapmadan başladı ve sette ilk 8 oyunun sonunda 4-4 eşitlik sağlandı. Sonraki 2 oyunu alan Zeynep seti 6-4, maçı da 2-1 kazanmayı başardı.

SIRADAKİ RAKİBİNİ BEKLEMEYE GEÇTİ

Zeynep Sönmez, organizasyonun ikinci turunda ABD'li Claire Liu ile Belçikalı Hanne Vandewinkel karşılaşmasının galibiyle oynayacak. Zeynep, 28 numaralı seribaşı Ann Li ile daha önce Merida Açık Tenis Turnuvası'nda oynadığı iki maçı da kazanmıştı, böylece rakibini 3 maçta yendi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Bu Zeyneptende bir numara olmaz istikrarsız kısaca. işte gider ilk turu alır ikinci turda cacık.

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