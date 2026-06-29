İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

Son yıllarda artış gösteren ve vatandaşların iyi niyetinin suistimal edildiği "IBAN ve banka hesabı kullandırma" olayları, Adana'da bir ailenin hayatını kararttı. Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Tursun ailesi, 17 yaşındaki kızları Sema Nur'un arkadaş kurbanı olarak cezaevine girmesiyle büyük bir yıkım yaşadı.

ARKADAŞINA HESABINI KULLANDIRDI, HAYATI KARARDI

Edinilen bilgilere göre; bir terzide çalışan 17 yaşındaki Sema Nur Tursun, arkadaşının isteği üzerine banka hesap bilgilerini ve IBAN numarasını kullanması verdi. Ancak bu hesaplar üzerinden toplamda 700 bin liralık dev bir dolandırıcılık ağı yürütüldü. Banka hesaplarının yasal sahibi olduğu için soruşturmanın bir numaralı şüphelisi konumuna düşen reşit olmayan genç kız, yargılandığı dolandırıcılık dosyaları kapsamında 7 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

ANNE CEMİLE TURSUN: KIZIM ARKADAŞ KURBANI OLDU

Kızının henüz 17 yaşında olduğunu ve banka/finans işlerinden anlamadığını, tamamen kandırıldığını savunan anne Cemile Tursun, yaşadıkları zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı. Aile olarak maddi imkansızlıklar içinde hayata tutunmaya çalıştıklarını belirten anne Tursun, çaresizliğini şu sözlerle dile getirdi:

"Benim kızım arkadaş kurbanı oldu. Kızımı kandırıp kartını alıyorlar. Kızım daha 17 yaşında. Kızım kart çekebilir mi? Mağdurdur. Kiracıyım. Eşimin gözleri görmüyor ve iki çocuğum da mahkum. Yetkililerden af istiyoruz. Bu mağdurlara yardımcı olun."

"ASIL DOLANDIRICI BERAAT ETTİ, KIZIM CEZA ALDI"

Kızının banka hesaplarının dolandırıcılık şebekesi tarafından kullanıldığını olayın yasal boyuta taşınmasıyla sonradan öğrendiklerini öne süren Cemile Tursun, adalet isyanında bulundu. Asıl faillerin ceza almadığını iddia eden acılı anne, şunları kaydetti:

"Kızımın IBAN'ını kullanıp 700 bin lira dolandırdılar. Biz parayı yatırıyoruz ama başka bir borç çıkıyor. Kızımı dolandıran kişi mahkemeye çıkıyor ve ona beraat veriyorlar, ama kızım ceza alıyor. Kızım iki dosyadan 7 yıl ceza aldı. Daha başka dosyalar da çıkıyor. Kızımı cezaevinde görünce nefes alamıyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı