Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarları kahredecek
Fenerbahçe'de golcü oyuncu Vedat Muriqi, antrenman sırasında adalesinde yaşadığı şiddetli ağrı sonrası çalışmayı yarıda bıraktı ve MR’a girdi. Yapılan değerlendirmelerde ağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Kosovalı futbolcunun sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor.
- Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, antrenmanda sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilmesi nedeniyle sahalardan en az 1 ay uzak kalacak.
- Vedat Muriqi, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki Gornik Zabrze maçlarında forma giyemeyecek.
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de moralleri bozan bir sakatlık gelişmesi yaşandı.
VEDAT MURIQI SAKATLIK YAŞADI
Sarı-lacivertlilerin bu sezon yeniden kadrosuna dahil ettiği golcü futbolcu Vedat Muriqi, gerçekleştirilen son antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirdi. İdman sırasında adalesinde şiddetli bir ağrı hisseden Kosovalı forvetin çalışmaya devam edemediği belirtildi.
İDMANDAN SEDYEYLE AYRILDI
Sarı-lacivertli kulübün sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vedat Muriqi'nin sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldığı dile getirildi.
SAHALARDAN 1 AY UZAK KALACAK
Hastaneye götürülen ve MR'ı çekilen Kosovalı golcünün durumu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesislerimizde sürdüren takımımızın bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriqi’nin, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.'' denildi. Kosovalı futbolcunun sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor.
İLK ELEMEYİ KAÇIRACAK
Bu gelişme doğrultusunda Vedat Muriqi, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze maçlarında da büyük olasılıkla forma giyemeyecek.