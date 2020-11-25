İBRAHİM TATLISES HABERLERİ

İbrahim Tatlıses
Doğum Yeri Şanlıurfa / Türkiye
Doğum Tarihi 1.1.1952 - ...
İbrahim Tatlıses Kimdir ?
1952 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses'in annesi Kürt, babası Araptır. "Tatlı" olan soyadını "Tatlıses" olarak değiştirdi. Yedi çocuklu ve fakir bir ailenin çocuğuydu. İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalıştı.Biyografinin devamı için tıklayın
İbrahim Tatlıses - 22.11.2020
Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum
İbrahim Tatlıses - 22.11.2020
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı
İbrahim Tatlıses - 18.11.2020
9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu
İbrahim Tatlıses - 15.11.2020
14 Kasım Cumartesi reyting sonuçları ne oldu? İbo Show reytinglerde kaçıncı oldu?
İbrahim Tatlıses - 15.11.2020
14 Kasım 2020 Haberleri
14 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
İbrahim Tatlıses - 14.11.2020
İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun
İbrahim Tatlıses - 14.11.2020
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı
İbrahim Tatlıses - 14.11.2020
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü
İbrahim Tatlıses - 14.11.2020
9 yıllık hasret bitiyor, merakla beklenen İbo Show bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor
İbrahim Tatlıses - 4.11.2020
KAGİDER Başkanı Erdem: "Kadınlarda yüksek girişimcilik potansiyeli var"
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, "Türkiye'de kadınlarda oldukça yüksek girişimcilik potansiyeli var ama kadınlardaki bu potansiyelin hayata yansımadığı da bir gerçek.
İbrahim Tatlıses - 31.10.2020
İbrahim Tatlıses'in bu akşam yayınlanacak olan programı İzmir depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi
İbrahim Tatlıses - 6.10.2020
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti
İbrahim Tatlıses - 26.9.2020
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim
İbrahim Tatlıses - 23.9.2020
22 Eylül 2020 Haberleri
22 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
İbrahim Tatlıses - 22.9.2020
Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi: Yandaşlık kötü bir şey değil
İbrahim Tatlıses - 22.9.2020
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Babamdan nefret ettiğim zamanlar oldu
İbrahim Tatlıses - 15.9.2020
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü
İbrahim Tatlıses - 10.9.2020
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi
İbrahim Tatlıses - 7.9.2020
fizy'de ağustos ayının en çok ilgi gören isimleri
Dijital müzik platformu fizy'de, mayıs ayında zirveye çıkan Zeynep Bastık, ağustosta da en fazla dinlenen isim oldu.