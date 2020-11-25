İBRAHİM TATLISES HABERLERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ
Haberler ›› İbrahim Tatlıses Haberleri
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

İBRAHİM TATLISES HABERLERİ

İbrahim Tatlıses haber, İbrahim Tatlıses son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Doğum Yeri Şanlıurfa / Türkiye
Doğum Tarihi 1.1.1952 - ...

İbrahim Tatlıses Kimdir ?

1952 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses'in annesi Kürt, babası Araptır. "Tatlı" olan soyadını "Tatlıses" olarak değiştirdi. Yedi çocuklu ve fakir bir ailenin çocuğuydu. İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalıştı.
Biyografinin devamı için tıklayın
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyorİbrahim Tatlıses - Dün
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor
İbrahim Tatlıses: Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdumİbrahim Tatlıses - 22.11.2020
Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum
İbrahim Tatlıses: İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadıİbrahim Tatlıses - 22.11.2020
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı
İbrahim Tatlıses: Mardinli aşçı et ve kuyruk yağından portre yapıyorİbrahim Tatlıses - 20.11.2020
Mardinli aşçı et ve kuyruk yağından portre yapıyor
İbrahim Tatlıses: 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli olduİbrahim Tatlıses - 18.11.2020
9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu
İbrahim Tatlıses: 14 Kasım Cumartesi reyting sonuçları ne oldu? İbo Show reytinglerde kaçıncı oldu?İbrahim Tatlıses - 15.11.2020
14 Kasım Cumartesi reyting sonuçları ne oldu? İbo Show reytinglerde kaçıncı oldu?
İbrahim Tatlıses - 15.11.2020
14 Kasım 2020 Haberleri
14 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
İbrahim Tatlıses: İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustunİbrahim Tatlıses - 14.11.2020
İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun
İbrahim Tatlıses: Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdıİbrahim Tatlıses - 14.11.2020
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı
İbrahim Tatlıses: 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndüİbrahim Tatlıses - 14.11.2020
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü
İbrahim Tatlıses: 9 yıllık hasret bitiyor, merakla beklenen İbo Show bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyorİbrahim Tatlıses - 14.11.2020
9 yıllık hasret bitiyor, merakla beklenen İbo Show bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor
İbrahim Tatlıses: İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli olduİbrahim Tatlıses - 11.11.2020
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu
İbrahim Tatlıses: Tabancayla vurulan esnaf bacağından yaralandıİbrahim Tatlıses - 9.11.2020
Tabancayla vurulan esnaf bacağından yaralandı
İbrahim Tatlıses: Ekim ayında fizy'de en çok Ezhel ve İbrahim Tatlıses dinlendiİbrahim Tatlıses - 9.11.2020
Ekim ayında fizy'de en çok Ezhel ve İbrahim Tatlıses dinlendi
İbrahim Tatlıses: Benim yaptığım ortaya karışık yeni bir tarzİbrahim Tatlıses - 7.11.2020
Benim yaptığım ortaya karışık yeni bir tarz
İbrahim Tatlıses - 4.11.2020
KAGİDER Başkanı Erdem: "Kadınlarda yüksek girişimcilik potansiyeli var"
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, "Türkiye'de kadınlarda oldukça yüksek girişimcilik potansiyeli var ama kadınlardaki bu potansiyelin hayata yansımadığı da bir gerçek.
İbrahim Tatlıses: Levent Dörter ile Dilan Çıtak Tatlıses evleniyor mu?İbrahim Tatlıses - 4.11.2020
Levent Dörter ile Dilan Çıtak Tatlıses evleniyor mu?
İbrahim Tatlıses: İbo Show, İzmir depremi nedeniyle ertelendiİbrahim Tatlıses - 31.10.2020
İbo Show, İzmir depremi nedeniyle ertelendi
İbrahim Tatlıses: İbrahim Tatlıses'in bu akşam yayınlanacak olan programı İzmir depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendiİbrahim Tatlıses - 31.10.2020
İbrahim Tatlıses'in bu akşam yayınlanacak olan programı İzmir depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi
İbrahim Tatlıses: 25 Ekim 2020 Star Yayın Akışıİbrahim Tatlıses - 25.10.2020
25 Ekim 2020 Star Yayın Akışı
İbrahim Tatlıses: 24 Ekim 2020 Star Yayın Akışıİbrahim Tatlıses - 24.10.2020
24 Ekim 2020 Star Yayın Akışı
İbrahim Tatlıses: 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandıİbrahim Tatlıses - 17.10.2020
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı
İbrahim Tatlıses: 'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar' ödülleri verildiİbrahim Tatlıses - 17.10.2020
"Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar" ödülleri verildi
İbrahim Tatlıses: Eylül ayı magazin gündemine kavga skandalı oturduİbrahim Tatlıses - 16.10.2020
Eylül ayı magazin gündemine kavga skandalı oturdu
İbrahim Tatlıses: İbo Show ne zaman ve hangi kanalda başlayacak?İbrahim Tatlıses - 14.10.2020
İbo Show ne zaman ve hangi kanalda başlayacak?
İbrahim Tatlıses: Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyorİbrahim Tatlıses - 12.10.2020
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor
İbrahim Tatlıses: Başkan Günel, İbrahim Tatlıses'i ziyaret ettiİbrahim Tatlıses - 11.10.2020
Başkan Günel, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
İbrahim Tatlıses: İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyorİbrahim Tatlıses - 10.10.2020
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
İbrahim Tatlıses: Eylül ayında Sezen Aksu ve Müslüm Gürses dinlendiİbrahim Tatlıses - 7.10.2020
Eylül ayında Sezen Aksu ve Müslüm Gürses dinlendi
İbrahim Tatlıses: İbo Show'un ilk bölüm konukları belli olduİbrahim Tatlıses - 6.10.2020
İbo Show'un ilk bölüm konukları belli oldu
İbrahim Tatlıses: 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çektiİbrahim Tatlıses - 6.10.2020
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti
İbrahim Tatlıses: İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konuklarıİbrahim Tatlıses - 1.10.2020
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları
İbrahim Tatlıses: İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledimİbrahim Tatlıses - 26.9.2020
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim
İbrahim Tatlıses: Hasan Yıldırım: Kimsenin veliahdı değilimİbrahim Tatlıses - 23.9.2020
Hasan Yıldırım: Kimsenin veliahdı değilim
İbrahim Tatlıses - 23.9.2020
22 Eylül 2020 Haberleri
22 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
İbrahim Tatlıses: Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi: Yandaşlık kötü bir şey değilİbrahim Tatlıses - 22.9.2020
Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi: Yandaşlık kötü bir şey değil
İbrahim Tatlıses: İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Babamdan nefret ettiğim zamanlar olduİbrahim Tatlıses - 22.9.2020
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Babamdan nefret ettiğim zamanlar oldu
İbrahim Tatlıses: Yeni mekana ünlü akınıİbrahim Tatlıses - 21.9.2020
Yeni mekana ünlü akını
İbrahim Tatlıses: İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştüİbrahim Tatlıses - 15.9.2020
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü
İbrahim Tatlıses: İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdiİbrahim Tatlıses - 11.9.2020
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi
İbrahim Tatlıses: Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyülediİbrahim Tatlıses - 10.9.2020
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi
İbrahim Tatlıses: İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydımİbrahim Tatlıses - 9.9.2020
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım
İbrahim Tatlıses - 7.9.2020
fizy'de ağustos ayının en çok ilgi gören isimleri
Dijital müzik platformu fizy'de, mayıs ayında zirveye çıkan Zeynep Bastık, ağustosta da en fazla dinlenen isim oldu.
İbrahim Tatlıses: Yönetmen Fuad İsmayilov rotasını Türkiye'ye çevirdiİbrahim Tatlıses - 5.9.2020
Yönetmen Fuad İsmayilov rotasını Türkiye'ye çevirdi
İbrahim Tatlıses: İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacakİbrahim Tatlıses - 2.9.2020
İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak
İbrahim Tatlıses: Rasim Öztekin kimdir? İşte biyografisiİbrahim Tatlıses - 27.8.2020
Rasim Öztekin kimdir? İşte biyografisi
İbrahim Tatlıses: 40 yıllık merak, 10 yıllık birikim evi müzeye çevirttiİbrahim Tatlıses - 26.8.2020
40 yıllık merak, 10 yıllık birikim evi müzeye çevirtti
İbrahim Tatlıses: Hasan Yıldırım, İbrahim Tatlıses'in "Tek Tek" adlı şarkıya cover yaptıİbrahim Tatlıses - 20.8.2020
Hasan Yıldırım, İbrahim Tatlıses'in "Tek Tek" adlı şarkıya cover yaptı
İbrahim Tatlıses: BÜYÜK EV "YENİDEN" ABLUKADAİbrahim Tatlıses - 17.8.2020
BÜYÜK EV "YENİDEN" ABLUKADA
İbrahim Tatlıses: Müzik dünyasının acılı kadını: Bergenİbrahim Tatlıses - 14.8.2020
Müzik dünyasının acılı kadını: Bergen
İbrahim Tatlıses: Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankamİbrahim Tatlıses - 6.8.2020
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
123456789
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Süleyman Soylu Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ölü Türk Kasım Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbrahim Tatlıses Haberleri | İbrahim Tatlıses Kimdir - Haberler - İbrahim Tatlıses haberleri en güncel gelişmeler ve son dakika haberler. İbrahim Tatlıses kimdir, hayatı ve biyografisi. İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 00:27:05. #1.14#
title