İzmir'de makilik alandaki yangına müdahale sürüyor

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki makilik alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 2 dozerle havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı