Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Büyükkarıştıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından bölgeye Otoyol Jandarması ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Ömer Zar, Emirhan Lozanlıoğlu ve Ferhat Tomurcuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

1 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.