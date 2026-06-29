Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Büyükkarıştıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından bölgeye Otoyol Jandarması ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Ömer Zar, Emirhan Lozanlıoğlu ve Ferhat Tomurcuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
1 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.