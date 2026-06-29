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Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur kalan yaşlı adam, Türkiye'ye dönmeyi bekliyor

Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur kalan yaşlı adam, Türkiye'ye dönmeyi bekliyor
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40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş, sağlık sorunlarıyla mücadele ederken Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor.

Yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Mekke'de mahsur kalan Ali Baybaş, yetkililerden yardım eli uzatılmasını istiyor. Sağlık sorunları ile başa çıkmaya çalışan yaşlı adam, Türkiye'ye döneceği günü bekliyor.

Aslen Sivaslı olan ve iddiaya göre 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Mekke'de kalan Ali Baybaş (77), yetkililerden yardım bekliyor. Orada açılan bir mahkemeye katılmadığı gerekçe gösterilerek ülke dışına çıkarılamayan 77 yaşındaki Ali Baybaş, çeşitli sağlık sorunları ile de başa çıkmaya çalışıyor. Mekke sokaklarında kalan ve vücudunun bir bölümünü kullanamayan Baybaş, yardım eli uzatılmasını bekliyor.

"Tek isteğim Türkiye beni alsın"

Suudi Arabistan'da bir Türk vatandaşının sahip çıktığı Ali Baybaş, "1949 Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köylüyüm. Ben 40 yıldır buradayım. Burada mahkeme vardı, gitmedim. Konsolosluk bana mahkeme gününü vermedi. Başımdaki yaralar düştüğüm için. Dengemi sağlayamadım. Kolum, ayağım ve belim felçli. Tek isteğim Türkiye beni alsın" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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