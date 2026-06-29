(İSTANBUL) İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, yaptığı kaza ile 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olmaktan 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşen eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in bir süredir cezaevinde olduğu açıklandı. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Kerem Kınık, "Kızım karıştığı kaza nedeni ile yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor" ifadesini kullandı. Açıklamada, Kınık'ın ne zaman, hangi cezaevine girdiği ve ne kadar süre kalacağı bilgisi yer almadı.

Olayla ilgili yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu halde tek gün tutuklu kalmayan Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında 26 Mayıs 2025'te 4 yıl 2 ay hapis cezası vermiş, 2 yıl süreyle ehliyetine el koymuştu. Bazı şikayetlerin geri çekilmesi üzerine ilk kararın istinaftan dönmesi üzerine aynı mahkeme 18 Aralık 2025'te 2 yıl 6 ay hapis cezası vermiş, Kınık'ın yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetmiş, ehliyetine el koyma süresini de 1 yıla indirmişti.

Karar hem Kınık'ın hem de Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan'ın avukatı Uysal Uğurlu tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'ne taşındı. Ancak bu süreçte Hasret Doğan, maddi ve manevi kaybının karşılandığını belirterek şikayetinden vazgeçti.

İSTİNAF İTİRAZLARI, REDDETTİ, KINIK'IN MAHKUMİYETİ ONANDI

19. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını reddetti. Kınık hakkında 2 yıl 6 aylık hapis cezası ve 1 yıl süreyle ehliyetine el konulması yönündeki kararı onadı.

İNFAZ SÜRECİ BAŞLADI

2 Mart 2025 tarihinde kesinleşen kararla ilgili ilk derece mahkemesi de infaz süreci için harekete geçti. Mahkeme, Zehra Kınık Demir'le ilgili 2 yıl 6 aylık hapis cezasının infazı ve sürücü belgesinin bir yıl süreyle geri alınması için savcılığa iki ayrı yazı gönderdi. İnfaz Savcılığı'nın da Zehra Kınık Demir'e teslim olması için bir tebligat gönderdiği ve verilecek süre içerisinde teslim olmasını istediği belirtiliyor.

KEREM KINIK: KIZIM CEZAEVİNDE

Baba Kerem Kınık ise bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kızının cezaevinde olduğunu duyurdu. Açıklamada, Kınık'ın ne zaman, hangi cezaevine girdiği ve ne kadar süre kalacağı bilgisi yer almadı. Açıklama şöyle:

"Sevgili Kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeni ile yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Halen bazı medya organlarında kızım ve ailemiz hedef gösterilerek çarpıtma ve yalan haberlere konu edildiğimizi gördüğümden bu bilgiyi paylaşma gereği duydum. Şikayetçisi bulunmayan davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar ve Adli Tıp Trafik İhtisas dairesi iki sürücü ve müteveffa gencimizi de kusurlu bulmuştu. Rabbim hayatını kaybeden yavrumuza rahmet eylesin, acılı ailesine sabır ihsan eylesin, herkesi de görünür görünmez kazalardan korusun"

Kaynak: ANKA