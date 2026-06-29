KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada 5 öğrenci ölü bulundu

KYK yurtlarında son dönemde art arda yaşanan öğrenci ölümleri kamuoyunda endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz (20), kaldığı kız öğrenci yurdundaki odasında ölü bulundu. Böylece son iki haftada KYK yurtlarında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 5 oldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

İhbar üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, Tuğçenaz Demirelöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç öğrencinin kalbinde ritim bozukluğu bulunduğu öne sürülürken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

SON İKİ HAFTADA 5 ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tuğçenaz Demirelöz'ün vefatıyla birlikte haziran ayı içerisinde KYK yurtlarında yaşanan öğrenci ölümleri yeniden gündeme geldi. Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencisi Muhammed B.G. kaldığı yurtta şüpheli şekilde ölü bulunurken, Burdur'da Zehra Kaçar KYK yurdunun 6'ncı katından düşerek yaşamını yitirdi. Kırklareli'nde Halil İbrahim Gökşen'in yaşamına son verdiği, İzmir'de ise Ege Üniversitesi öğrencisi Zeynep Dicle Çalışır'ın kaldığı yurt odasında ölü bulunduğu bildirildi.

YURTLARDAKİ KOŞULLAR YENİDEN TARTIŞILIYOR

Yeniçağ'ın haberine göre peş peşe gelen öğrenci ölümlerinin ardından KYK yurtlarındaki güvenlik, sağlık hizmetleri ve barınma koşulları yeniden tartışma konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com