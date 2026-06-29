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Seferihisar Belediyesine yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede

Seferihisar Belediyesine yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede
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İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan Seferihisar Adliyesine sevk edildi.

Soruşturma

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
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