Haberler

Ekmek parası kazanırken gelen feci ölüm

Ekmek parası kazanırken gelen feci ölüm Haber Videosunu İzle
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölüm
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir eve eşya taşımak için kurulan nakliye asansörünün elektrik hattının üzerine devrilmesi sonucu akıma kapılan iki işçi ağır yaralandı. 30 yaşındaki İbrahim Güneş ve 24 yaşındaki İsmail Aktaş, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

  • Antalya Kemer'de nakliye asansörü elektrik hattına devrilince iki işçi akıma kapıldı.
  • İbrahim Güneş (30) ve İsmail Aktaş (24) hastanede kurtarılamadı.
  • Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'nın Kemer ilçesi feci bir iş kazasına sahne oldu. Eşya taşımak için kurdukları asantörün elektrik hattına temas etmesi sonucu ağır yaralanan nakliye firması çalışanları, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ASANSÖR ELEKTRİK HATTININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak üzerinde meydana geldi. Ş.A. (51) isimli vatandaşın evine eşya taşıyan nakliye firmasının çalışanları 30 yaşındaki İbrahim Güneş ile 24 yaşındaki İsmail Aktaş, eşyaları eve daha kolay çıkarabilmek amacıyla dışarıya mobil asansör sistemi kurmaya başladı. Kurulum işlemleri esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesi bozulan nakliye asansörü, sokaktan geçen elektrik hattının üzerine devrildi.

AKIMA KAPILAN GENÇ İŞÇİLER KURTARILAMADI

Asansörün yüksek gerilimli tellere temas etmesiyle birlikte, o sırada sistemin metal aksamıyla temas halinde olan İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş şiddetli elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu kritik olan İbrahim Güneş ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne, İsmail Aktaş ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak iki genç işçi, doktorların hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı bir çalışma yürütürken, polis feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran mesaj! NATO'ya kritik bir çağrısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddialarına jet yanıt geldi

Tepkiler sonrası yurt dışına mı kaçtı? Ünlü komedyenden açıklama var
Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı