Haberler

Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi

Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Haber Videosunu İzle
Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Hırvatistan-Gana maçı öncesi Toronto'daki stadyumda eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic ve ekibinin, güvenlik görevlilerine kendilerini "Hırvatistan Bakanı" olarak tanıtarak stadyuma tamamen biletsiz girdiği ortaya çıktı.

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki Hırvatistan - Gana mücadelesi, sahadaki futboldan çok saha dışında yaşanan ilginç bir güvenlik zafiyetiyle gündeme geldi. Taraftarlar arasında yer alan tanınmış Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic'in, beraberindeki ekiple birlikte akılalmaz bir yöntemle stadyuma kaçak girdiği öğrenildi.

"HIRVATİSTAN BAKANI" DİYEREK GÜVENLİĞİ AŞTILAR

Hırvat basınına yansıyan haberlere göre, şarkıcı ve ekibi stadyum girişindeki VIP ve yetkili güvenlik kontrol noktasına araçla yaklaştı. Herhangi bir maç bileti veya resmi akreditasyon kartı bulunmayan ekibin şoförü, görevli personeli son derece rahat bir tavırla ve sadece iki cümleyle ikna etmeyi başardı. Direksiyon başındaki kişinin, güvenlik bariyerine yaklaşırken "Hırvatistan Bakanı. Hadi sür, teşekkürler." ifadeleri ile polisi aştığı ifade edildi.

POLİS GÜLÜMSEYEREK YOL TARİF ETTİ

Şoförün bu özgüvenli ve yetkili tavrı sonrası güvenlik görevlileri durumdan şüphelenip polis ekiplerine haber verse de araçtaki ekip geri adım atmadı. Olayın en ilginç anı ise polis müdahalesi sırasında yaşandı. Aracı durdurup kimlik kontrolü yapması beklenen polisin durumu fark etmemesi ve gülümseyerek araca stadyum içindeki otopark güzergâhını tarif etmesi herkesi şaşırttı. Otopark yönüne yönlendirilen ekip, hiçbir güvenlik engeline takılmadan stadyum alanına resmen giriş yaptı.

TRİBÜNDE GALİBİYET KUTLAMASI

Bu büyük güvenlik zafiyetinden yararlanarak tribünlerdeki yerini alan Mladen Grdovic, 90 dakika boyunca maçı diğer taraftarlarla birlikte coşkuyla takip etti. Sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan Hırvatistan Milli Takımı'nın başarısını kutlayan ünlü şarkıcı, zafer coşkusuna da ortak oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu olay, dev turnuvadaki stadyum giriş kontrollerinin ve güvenlik tedbirlerinin uluslararası basında tartışılmasına neden oldu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu