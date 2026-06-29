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Kuzey Kore, Japonya-ABD ortak askeri tatbikatını "savaş provası" olarak nitelendirdi

Kuzey Kore, Japonya-ABD ortak askeri tatbikatını 'savaş provası' olarak nitelendirdi
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Kuzey Kore, ABD ve Japonya'nın ortak askeri tatbikatını "savaş provası" olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Pyongyang yönetimi, Japonya'nın ABD ile askeri iş birliğini artırmasının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini savunurken, askeri faaliyetlerini sürdürmesi halinde Tokyo'nun "trajik bir sonla" karşılaşacağı uyarısında bulundu.

  • Kuzey Kore, Japonya-ABD ortak askeri tatbikatını 'savaş provası' olarak nitelendirdi.
  • Kuzey Kore, Japonya'yı askeri faaliyetlerini sürdürmesi halinde 'trajik bir sonla' karşılaşabileceği konusunda uyardı.
  • Japonya-ABD ortak askeri tatbikatı 20 Haziran'da başladı ve ertesi gün sona erecek.

Kuzey Kore, ABD ve Japonya tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikata sert tepki gösterdi. Pyongyang yönetimi, tatbikatı "savaş provası" olarak nitelendirirken, Japonya'yı askeri faaliyetlerini sürdürmesi halinde "trajik bir sonla" karşılaşabileceği konusunda uyardı.

"SAVAŞ PROVASI" OLARAK NİTELENDİRDİ

Yonhap ajansının, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Pyongyang yönetimi yaptığı açıklamada, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ile ABD Deniz Piyadeleri tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikatı kınadı.

Açıklamada, söz konusu tatbikatın "savaş provası" niteliği taşıdığı öne sürüldü.

JAPONYA'YA "TRAJİK SON" UYARISI

Kuzey Kore, Japonya'nın ortak tatbikata katılımının ülkenin "işgal kabiliyetini artırmaya" yönelik olduğunu savundu. Tokyo'nun Washington ile askeri işbirliğini derinleştirerek bölgedeki güvenlik ortamını kötüleştirdiği iddia edildi.

Açıklamada ayrıca Japonya'nın mevcut küresel gelişmeleri "bir savaş ülkesine dönüşmesini meşrulaştırmak" amacıyla kullandığı öne sürülerek, askeri faaliyetlerini sürdürmesi halinde "trajik bir sonla" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

TATBİKAT YARIN SONA ERECEK

ABD ile Japonya'nın 20 Haziran'da başlattığı ortak askeri tatbikatın yarın sona ermesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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