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Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
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Stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Komedyen Deniz Göktaş'ın sahne aldığı stand-up gösterisinde, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecini hedef alan sözleri, izleyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisiyle karşılaştı.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O SÖZLERİ

Göktaş'ın, kutsal kitapları kıyaslayarak vahiy süreciyle, "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." ifadelerini kullandı.

YARGI HAREKETE GEÇTİ

Kamuoyunda giderek büyüyen bu tepkilerin ardından adli makamlar gecikmeden harekete geçti. Dini değerleri alenen aşağıladığı iddia edilen komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

Bir kere de gül geç . Adam küfür etmedi hakaret etmedi. Eleştiriye tahammülümüz olsun azıcık

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Haber Yorumlarımuhammed kaya:

Siyasi mizah ile başlıyor, dalga malga geçeyim derken izleyiciyi yumuşatıyor. Sonra Kur'an ile ilgili saçmalıyor. Gereği gibi ceza alır umarım

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Haber YorumlarıCahil Avcısı:

biz niçin Soruşturma açıldığını biliyoruz… O yüzden daha Komik duruma düşmeyin

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