İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını sürdürdüğü Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni dönemin ilk kampında takımın son durumu, hedeflenen oyun sistemi ve transfer planlaması hakkında dikkat çeken açıklamalar yapan Kartal, camiaya umut dağıttı.

"TARAFTARLARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Çalışmalardan çok memnun olduğunu dile getiren Kartal, sarı-lacivertli taraftarların beklediği, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan takımı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin oynattığı istekli futbolu taraftarlara hediye edeceklerini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Bu oyun, oyuncuların sahada daha fazla efor verdiği ama daha mutlu oldukları bir oyun. Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz."

"ŞAMPİYON OLACAKSAK HEP BERABER OLMALIYIZ"

Eski başkan Sadettin Saran döneminde de teknik direktörlük görevi için yönetimle 2 sefer görüştüklerini hatırlatan çalıştırıcı, camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu:

"Bu sene tek bir hedefimiz var o da şampiyon olmak. Eski futbolcu arkadaşlarım, yorum yapan kardeşlerimize de sesleniyorum. Birlik olmalıyız. Onlar da bir gün buraya gelebilir. Eleştiri yapıcı olmalı, hoşgörüye ihtiyaç var. Şampiyon olacaksak hep beraber olmalıyız. Omuz omuza bu takımı desteklemeliyiz. Bugün ben olurum yarın burada onlar olacak."

"TRANSFERLER DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA NETLEŞECEK"

İsmail Kartal, transfer çalışmalarının yönetimle koordineli bir şekilde sürdüğünü ve bazı kararları netleştirdiklerini dile getirdi. Topuk Yaylası'nda 30 kişilik geniş bir oyuncu kadrosuyla çalıştıklarını vurgulayan 65 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var, yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var, doğal olarak gitmesi gerekenler olacak. Şu anda memnunum ama Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncuların kendi teklif alır, gitme durumları olabilir. Bunların hepsi Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek. Takımı 21'indeki ilk maça elimizdeki oyunculara göre hazırlamaya çalışıyoruz."

"İRFAN CAN KAHVECİ VE OOSTERWOLDE BİZİMLE OLACAK"

İlk resmi maça kadar kadrodaki oyuncu sayısını düşüreceklerini aktaran Kartal, gelecek sezon planlamasında yer alan iki yıldızın ismini de resmen açıkladı:

"İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Gidenler tabi olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak, teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz, onu planlıyoruz."

Kaynak: Haberler.com