Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de moralleri bozan bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

VEDAT MURIQI SAKATLIK YAŞADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertlilerin bu sezon yeniden kadrosuna dahil ettiği golcü futbolcu Vedat Muriqi, gerçekleştirilen son antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirdi. İdman sırasında adalesinde şiddetli bir ağrı hisseden Kosovalı forvetin çalışmaya devam edemediği belirtildi.

İDMANDAN SEDYEYLE AYRILDI

Sarı-lacivertli kulübün sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vedat Muriqi'nin sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldığı dile getirildi.

SON DURUMU İÇİN MR BEKLENİYOR

Deneyimli golcünün sakatlığının ciddiyeti ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak detaylı sağlık kontrolleri ve MR sonuçlarının ardından netlik kazanacak.