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Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi

Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddialarına jet yanıt geldi
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Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi, özellikle dini değerlere yönelik mizah yaptığı iddiasıyla tartışma yarattı. Gösteri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Göktaş hakkında "yurt dışına kaçtı" iddiaları ortaya atılırken, ünlü komedyen yaptığı açıklamada tatile çıktığını belirterek iddiaları yalanladı.

  • Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' stand-up gösterisi YouTube'da 5 milyondan fazl izlendi.
  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Göktaş'ı dini değerlere mizah konusu yapmakla eleştirdi.
  • Deniz Göktaş, yurt dışına kaçtığı iddialarını yalanlayarak tatile gittiğini ve Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Youtube'da yayınlanan "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisiyle kısa sürede 5 milyondan fazla izlenen komedyen Deniz Göktaş, politik mizahı nedeniyle bir kesimin de yoğun tepkisiyle karşılaştı.

DESTİCİ DE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Göktaş'ın gösterisine sert tepki gösteren isimlerden biriydi. Destici, Sivas'ta Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının hizmet binasının açılış programında yaptığı konuşmada "Türkiye'de stand-up diye yeni bir akım başladı. Siyasi eleştiri, mizah yapabilirsiniz. Bizleri de eleştirip, mizahını da yapabilirsiniz. İş adamlarının ve sporcuların da yapabilirsiniz. Günlük toplumsal olaylarla ilgili de yapabilirsiniz. Hükümetin, iktidarın icraatları ve meclisle ilgili de yapabilirsiniz. Ama sen benim inancımla, Allah'ımla, kutsal kitabımla, benim peygamberimle ilgili mizah yapamazsın. Onu eğlence haline getiremezsin" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINA KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Yükselen tepkilerin ardındansa Deniz Göktaş ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Göktaş'ın yurt dışına kaçtığı öne sürülürken, ünlü komedyenden iddialara yanıt gecikmedi.

DENİZ GÖKTAŞ'TAN "KAÇTI" İDDİALARINA JET YANIT

Göktaş yaptığı paylaşımda "Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş, "Ölü Deniz" isimli stand-up göstertişinin ardından özellikle iktidara yakın çevrelerce hedef alınmıştı. Öte yandan BBP'nin avukatı Samet Bağcı; Göktaş'ın YouTube'da yayınlanan gösterisinde dini değerlere hakaret ettiğini öne sürerek, hukuki süreç başlatacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıArsalan Sarac:

Neresi ünlü bildiğin soytarı

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Haber YorumlarıTarafsız yorum:

"Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa..." kaçmış işte

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Haber Yorumlarıkerem can:

İki gün sonra pişmanım ayaklarına yatacak. Burnunun düzeltilmesi lazim

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Haber YorumlarıEyup BAYDERE:

Niye din ile uğraşıyorlar anlamıyorum. Birileri yanlış yapıyorsa din konusunda sen daha akıllı olduğunu düşünüyorsun, doğrusu yap bizde seni dinleyelim.

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