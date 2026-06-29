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Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
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"Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı.

  • Tamar Tanrıyar, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
  • Tanrıyar, Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı veya teslim oldu.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı resen başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı belirlenen Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı vermişti.

Başsavcılık sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

GEMİDE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyar hakkında gözaltı kararı da verildi. Edinilen bilgiye göre Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. Tanrıyar'ın İstanbul'a götürülmesi bekleniyor.

BAŞSAVCILIK: TESLİM OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tamar tanrıyar isimli şahıs yurtdışından kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuştur. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıPrates:

Fuat uğur,bu kadın için “CESARET ANA” diye bahsediyordu,şimdi ne diyor acaba merak ediyorum.

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Haber YorumlarıGüçlü tr tr:

bu kadın bence derhal serbest bırakılmalı...

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Haber Yorumlarıenesse hira aslan null:

kadın kendi teslim oldu düzgün haber yapalım

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Haber YorumlarıPrates:

Feribotta gözaltına alındı yazıyor,gözlük numaranı değiştir bence

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