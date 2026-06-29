Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli tenorlardan biri olan usta opera sanatçısı Hakan Aysev, özel hayatıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Aşka olan inancını hiçbir zaman kaybetmeyen Aysev, yedinci kez "evet" diyerek yeni bir başlangıca imza attı.

RENKLİ ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı sevgilisi Çağrı Özsaatçılar ile ilişkisini resmiyete dökmeye karar veren Hakan Aysev, düzenlenen sade bir törenle evlilikle taçlandırdı. Çiftin nikâh töreninden yansıyan renkli ve samimi anlar, magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Takipçileri ve sanat camiasından dostları, çifte tebrik mesajları yağdırdı.

İŞTE HAKAN AYSEV'İN EVLİLİK KRONOLOJİSİ

Çağrı Özsaatçılar ile yeni bir hayata yelken açan sanatçının, geçmişten bugüne uzanan evlilik hayatı da dikkat çekiyor. İşte ünlü tenorun 1988 yılından günümüze kadar uzanan evlilik geçmişi:

1. Evlilik (1988): Sanat hayatının henüz başlarındayken ilk evliliğini gerçekleştirdi.

2. Evlilik (2000): Milenyum yılında ikinci kez dünyaevine girdi.

3. Evlilik (2008): Pelin Doğan ile nikâh masasına oturdu, ancak çift aynı yıl içinde yollarını ayırdı.

4. Evlilik (2009): Mimar Esen Öncan ile evlendi. Aysev'in "Esen Can" isminde bir kızının dünyaya geldiği bu evlilik, 2013 yılında sona erdi.

5. Evlilik (2016): Vokalist Banu Karaca ile hayatını birleştirdi, çift 2017 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

6. Evlilik (2018): Evren Aysev ile dünyaevine giren sanatçı, bu evliliğini de 2020 yılında noktaladı.

7. Evlilik (2026): Çağrı Özsaatçılar ile hayatını birleştirerek 7. kez mutluluğa "evet" dedi.

Kaynak: Haberler.com