Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Hayatlarının en mutlu gününü ölümsüzleştirmek isteyen genç bir çift, düğün gecelerinde yaşadıkları hem güldüren hem de yürekleri ağza getiren o talihsiz anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce izlenme ve yorum alan video, adeta interneti salladı.

Açık havada gerçekleştirilen şık bir düğün organizasyonunda kaydedilen görüntülerde, her şeyin yolunda gittiği görülüyor. Elindeki alkollü içecek şişesiyle coşkulu bir şekilde kutlama yapan damat, eşiyle birlikte müziğin ritmine kapılıyor.

KENDİNİ BİR ANDA YERDE BULDU

Çevredekilerin alkışları ve patlayan konfetiler eşliğinde heyecanın dozu artınca, damat gelinini romantik bir dans figürüyle geriye doğru eğmek istiyor. Ancak hesaplanamayan denge kaybı, genç gelinin kendini bir anda yerde bulmasına neden oluyor.

"ARTIK KOCASINA BİLE GÜVENMEYECEK"

Görüntüler kısa sürede viral olurken, videoyu izleyen çok sayıda kişinin "Gelin artık kocasına bile güvenmeyecek" yorumunda bulunduğu görüldü.

Kaynak: Haberler.com