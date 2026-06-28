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Güne damga vuran iddia: Ergin Ataman Real Madrid'in bir numaralı hedefi

Güne damga vuran iddia: Ergin Ataman Real Madrid'in bir numaralı hedefi
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Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman, Real Madrid'in başantrenör adayları arasında yer alıyor. Real Madrid'in Sergio Scariolo ile yollarını ayırmayı değerlendirdiği ve Ataman'ı göreve getirmeyi düşündüğü aktarıldı.

Yunan ekibi Panathinaikos ile yollarını ayıran deneyimli başantrenör Ergin Ataman’ın geleceğiyle ilgili çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. 

REAL MADRID'DE HEDEF ERGİN ATAMAN

Marca’nın haberine göre, Real Madrid yönetimi mevcut başantrenör Sergio Scariolo ile yollarını ayırmayı planlıyor. Kulüpte basketbol şubesinde yeni göreve başlayan Juan Carlos Sanchez ile Scariolo arasında kısa süre içinde kritik bir toplantı yapılacağı ve İtalyan çalıştırıcının geleceğinin bu görüşmeyle netleşeceği belirtildi.

LİSTENİN BAŞINDA ERGİN ATAMAN VAR

Maddi dengeleri gözeterek yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen Real Madrid’in, bütçeyi sarsmayacak ya da kulübüyle uygun çıkış maddesi bulunan serbest isimlere yöneldiği aktarıldı. Bu doğrultuda şu an boşta olan Ergin Ataman'ın Madrid ekibinin başantrenör adayları listesinde en güçlü isimlerden biri olarak öne çıktığı vurgulandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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